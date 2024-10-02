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邁向綠電交易市場化 陸抽水蓄能站首自主參與電力交易

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廣東梅州抽水蓄能電站近期正式進入電力現貨市場，並交易全部電量。圖／取自央視新聞
廣東梅州抽水蓄能電站近期正式進入電力現貨市場，並交易全部電量。圖／取自央視新聞

廣東梅州抽水蓄能電站近期正式進入電力現貨市場，並交易全部電量。這是大陸抽水蓄能電站首次自主參與電力市場交易，意味新型電力系統下抽水蓄能也開始步入市場化經營。

央視報導，梅州抽水蓄能電站自1日起，每天可以自主向電力交易市場申報第二天的抽水發電能力以及對應的預期電價。在電力市場上，用電高峰時電價高，用電低谷時電價低。

報導指出，此次進入電力市場後，電站通過低價買電抽水，高價放水發電，機組運行更靈活，每天的啟動次數也有所增加，達到5到6次，是自主參與市場交易前的一至兩倍。

南網儲能公司運行公司集控中心經理黃曉佳表示，進入市場，增加了對新能源的消納能力。在試運行的一個月裡，平均每天抽水發電電量570萬度，對系統負荷變化的調節效率達到入市前的4倍。

廣東省近期鼓勵抽水蓄能加入電力市場交易，廣東電力交易中心在9月初發布《廣東省抽水蓄能參與電力市場交易細則（試行）》通知提及，建立健全抽水蓄能參與電能量市場交易機制，構建抽水蓄能電站價格形成機制，發揮中長期、現貨市場在電量電價形成中的作用，試點推動抽水蓄能作為獨立經營主體參與市場。

據統計，大陸抽水蓄能裝機規模到2030年將達到1.2億千瓦，為目前的2.2倍。

大陸發改委自2021年發出要求，推動工商業用戶都進入市場，取消工商業目錄銷售電價，對暫未直接從電力市場購電的用戶由電網企業代理購電。今年8月推出綠色電力交易相關文件，指出初期參與綠色電力交易的發電側主體為風電、太陽能發電項目；條件成熟時，可逐步擴大至符合條件的其他可再生能源

再生能源 廣東 電價

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