經濟新政鼓舞市場 大陸房企券商連假加班忙攬客

受到經濟新政的鼓舞，近期中國股市暴漲，房地產市場也可望因利率調降、放寬限購政策而回溫。在中國十一連假期間，不少券商、開發商宣布不休息，盼抓緊因政策利多帶來的客戶。

中國人民銀行（中國央行）9月24日宣布一系列全新經濟政策，隨後在9月29日晚間公布了支持房地產的多項金融政策與執行時間，多個地方政府、國有銀行立即響應，發布相關措施。

根據21世紀經濟報導，受到經濟與金融政策的刺激，股市暴漲，隨之而來的是，證券開戶量爆發。於此同時，一線城市鬆綁房地產限購措施加上房貸利率調降等政策，也讓人對房地產市場回溫有所期待。

在這樣的情形下，包含券商與房地產開發商都感受到整體氛圍跟過去一段時間不一樣，預約開戶、看房的人數明顯增加，而為了抓緊顧客，許多業者宣布在十一連假期間不休息，進行開戶審核、帶客看屋等業務。

廣東省廣州市於9月30日宣布放寬限購措施後，許多開發商接到大量的看房預約，不少買家認為這是進場買房的好時機。

一名廣州保利招商的房地產銷售人員在報導中提到，銷售團隊相當忙碌，工作量倍增，從早到晚都在接待來訪的客戶，「連吃飯的時間都沒有」。十一連假首日來訪的客戶較平常工作日上升了300%，成交量達兩位數。無論是熱度還是成交量均明顯上漲，客戶成交週期明顯縮短。

另一個位在廣州天河區的建案同樣受到消費者歡迎，報導指出，1日當天超過100組客人預約看房，現場預計超過500人，相比前一段時間，成交量有一定的成長。

報導引述市場人士分析，在近期的政策支持之下，加上連假的利多，樓市明顯回暖，預計整個連假期間的成交量有望回升。

除了房地產開發商，券商的十一連假也相當忙碌。

報導提到，有些券商線上日均開戶數暴增200%，開戶審核忙得不可開交，許多不負責開戶審核業務的員工現在都前去支援開戶審核。也有券商在十一連假期間仍持續全天候受理線上開戶業務，部分券商員工甚至可能需要在連假期間加班，協助審查工作，避免業務塞車。