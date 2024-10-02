快訊

柯文哲昨拒絕應訊！醫曝阿北不滿浪費時間「摔病歷」了

連放颱風假又遇國慶 北一女學生衝回校拿課本、老師開網課趕進度

班機飛一半上演「髮夾彎」 伊朗飛彈轟以色列各國急關領空

經濟新政鼓舞市場 大陸房企券商連假加班忙攬客

中央社／ 上海2日電
受到經濟新政的鼓舞，近期中國大陸股市暴漲，房地產市場也可望因利率調降、放寬限購政策而回溫。大陸房市示意圖。圖／路透
受到經濟新政的鼓舞，近期中國大陸股市暴漲，房地產市場也可望因利率調降、放寬限購政策而回溫。大陸房市示意圖。圖／路透

受到經濟新政的鼓舞，近期中國股市暴漲，房地產市場也可望因利率調降、放寬限購政策而回溫。在中國十一連假期間，不少券商、開發商宣布不休息，盼抓緊因政策利多帶來的客戶。

中國人民銀行（中國央行）9月24日宣布一系列全新經濟政策，隨後在9月29日晚間公布了支持房地產的多項金融政策與執行時間，多個地方政府、國有銀行立即響應，發布相關措施。

根據21世紀經濟報導，受到經濟與金融政策的刺激，股市暴漲，隨之而來的是，證券開戶量爆發。於此同時，一線城市鬆綁房地產限購措施加上房貸利率調降等政策，也讓人對房地產市場回溫有所期待。

在這樣的情形下，包含券商與房地產開發商都感受到整體氛圍跟過去一段時間不一樣，預約開戶、看房的人數明顯增加，而為了抓緊顧客，許多業者宣布在十一連假期間不休息，進行開戶審核、帶客看屋等業務。

廣東省廣州市於9月30日宣布放寬限購措施後，許多開發商接到大量的看房預約，不少買家認為這是進場買房的好時機。

一名廣州保利招商的房地產銷售人員在報導中提到，銷售團隊相當忙碌，工作量倍增，從早到晚都在接待來訪的客戶，「連吃飯的時間都沒有」。十一連假首日來訪的客戶較平常工作日上升了300%，成交量達兩位數。無論是熱度還是成交量均明顯上漲，客戶成交週期明顯縮短。

另一個位在廣州天河區的建案同樣受到消費者歡迎，報導指出，1日當天超過100組客人預約看房，現場預計超過500人，相比前一段時間，成交量有一定的成長。

報導引述市場人士分析，在近期的政策支持之下，加上連假的利多，樓市明顯回暖，預計整個連假期間的成交量有望回升。

除了房地產開發商，券商的十一連假也相當忙碌。

報導提到，有些券商線上日均開戶數暴增200%，開戶審核忙得不可開交，許多不負責開戶審核業務的員工現在都前去支援開戶審核。也有券商在十一連假期間仍持續全天候受理線上開戶業務，部分券商員工甚至可能需要在連假期間加班，協助審查工作，避免業務塞車。

券商 房地產 連假

相關新聞

港股十一假期繼續飆！有個股暴漲440% 貝萊德上調A股信評

大陸「十一」連假期間A股繼續休市，但2日港股正常開市交易，做多資金情緒仍非常高漲。截至2日午間收盤，香港恒生指數漲6%、...

貧富差距大...研究指香港貧窮人口逾139萬 貧窮率20.2%

一項研究發現，香港最新貧窮人口超過139萬，貧窮率達到20.2%；港府能否持續性地利用稅收來幫助貧窮家庭，受到質疑

港股暴漲千點與台股黃金交叉 恒指上午收盤報港幣22,401點

在陸資券商股和房地產類股的聯手助攻下，2日早盤港股大漲，迎來10月開門紅。恒生指數等主要股指集體走強，上午漲1,268點...

大陸救經濟！達利歐曝北京面臨「不惜一切代價」的關鍵時刻

全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）1日在Linked...

經濟新政鼓舞市場 大陸房企券商連假加班忙攬客

受到經濟新政的鼓舞，近期中國股市暴漲，房地產市場也可望因利率調降、放寬限購政策而回溫。在中國十一連假期間，不少券商、開發...

刺激力道超出預期！大陸祭刺激措施 新興市場教父：A股科技、消費品多頭再起

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）日前表示，大陸股市在刺激措施下重新煥發生機。新一輪刺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。