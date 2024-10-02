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貧富差距大...研究指香港貧窮人口逾139萬 貧窮率20.2%

中央社／ 香港2日電
一項研究發現，香港最新貧窮人口超過139萬，貧窮率達到20.2%。香港房市示意圖。記者游智文／攝影
一項研究發現，香港最新貧窮人口超過139萬，貧窮率達到20.2%。香港房市示意圖。記者游智文／攝影

一項研究發現，香港最新貧窮人口超過139萬，貧窮率達到20.2%；港府能否持續性地利用稅收來幫助貧窮家庭，受到質疑。

慈善機構樂施會今天公布「香港貧窮狀況報告2024」，當中指出，今年首季，本地整體貧窮率達到20.2%，即有139萬5000人處於收入貧窮狀況。

報告指出，與2019年COVID-19疫情爆發前相比，香港貧窮住戶數目上升17%，達到61萬9000戶，占整體住戶22.7%，其中1人和2人住戶的占比最大，達到67%。

據公布，今年首季，本地1人住戶和2人住戶的貧窮線分別為港幣5000元（約新台幣2萬元）和11300元（約新台幣4萬5200元）。

報告指出，香港的貧富懸殊正在加劇，最高與最低住戶收入差距達81.9倍。

報告並提醒港府，香港的社會福利主要倚靠稅收支付，但隨著人口結構改變，政府於2024至2025年度的社會保障預算達到774億港元，比2019至2020年度的實際開支增加49.8%。

在開支不斷攀升之下，港府自2019至2020年度起的5個財政年度中，有4個年度出現赤字。

與此同時，截至2024年3月底，香港的財政儲備為7332 億元，比2019年3月底下降了37.4%。

報告認為，香港一向倚靠稅收向貧窮人口提供福利，但在疫情之後，這種模式正面臨挑戰，尤其是在政府收入下降的情況下。

疫情 香港

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