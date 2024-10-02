港股十一假期繼續飆！有個股暴漲440% 貝萊德上調A股信評

大陸「十一」連假期間A股繼續休市，但2日港股正常開市交易，做多資金情緒仍非常高漲。截至2日午間收盤，香港恒生指數漲6%、恒生科技指數漲8.72%。

同時港股中資券商股也大漲，華融金控暴漲393.75%。值得注意的是，中國金融投資管理的個股漲幅更達到驚人的444.62%。

此外，A股後市再迎利多，根據貝萊德9月30日發布的周報顯示，將大陸股票的信評從中性上調至超配。貝萊德投資研究所表示，鑑於大陸股票相對於發達市場股票的折價接近創紀錄水準，且存在可能刺激投資者重新入市的催化劑，短期內仍有適度增持大陸股票的空間。

中國證券報分析，機構認為港股相較A股性價比更高，隨著政策陸續落地，港股表現有望受到提振，預計第4季震盪向上機率較大。

對於目前市場較為關心的行情持續性問題，天風證券認為，行情演繹的強度和速度或將超出市場預期，建議關注龍頭券商。

國金證券先前也稱，券商股是本次政策轉向的核心受益類股，將在政策積極轉向+流動性改善催化下體現更強的市場敏感屬性。

中金公司認為，當前券商面臨三大方面的催化：一是宏觀經濟和財政貨幣政策的情緒催化，尤其是關注財政力度；二是資本市場相關的改革催化，例如平準基金政策、證券基金保險公司和央行之間的互換便利細則落地等；三是行業內併購整合的事件催化。