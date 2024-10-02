港股暴漲千點與台股黃金交叉 恒指上午收盤報港幣22,401點

在陸資券商股和房地產類股的聯手助攻下，2日早盤港股大漲，迎來10月開門紅。恒生指數等主要股指集體走強，上午漲1,268點或6%，報港幣22,401點，超越1日台股加權指數收在22,390.39點。

去年11月29日，持續疲軟的恒生指數收盤跌2.08%，以16993.44收市，但當一天的台灣加權指數，指數上升幅度達 0.17%，以17370.56收盤，即台指比恒指高出377.12點，是港台31年來，台股首度超越港股。但今天恒生指數在近日大陸政策力道支撐不斷收回失土，再次黃金交叉超越台灣加權指數，結束超過10個月落後台指的時期。

中國證券報報導，港股節前大漲的行情2日仍在延續。Wind數據顯示， 2日早盤，港股各行業類股全線爆發，市場三大股指集體走強並均創出階段新高。截至午間收盤，恒生指數漲6%，恒生中國企業指數漲7.21%，恒生科技指數表現最強，半日漲8.72%。

其中在港交所上市的科創50ETF「南方科創板50」暴漲，盤中漲幅最高超過230%，創出歷史新高。

在業內機構看來，近期南向資金動向表明內外資均看好港股的長期配置價值，港股在中期內有來說有可能延續上漲行情，當前中短線投資者可增加風險偏好，長期投資者仍建議配置一定的具有強現金流能力的防守類股。

瑞銀投資銀行研究部日前上調MSCI香港指數、恒生指數HSI目標價，當中將恒生指數目標由20,600點升至22,100點。

瑞銀表示，近期大陸一系列政策措施和中央政治局會議，都為穩定金融、房地產市場以及消費市道作出果斷支持，在利率更低、美元轉弱、政策刺激力度高於預期和企業盈利預測上調，可有利股市表現。