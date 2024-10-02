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大陸富豪身家一周漲逾兆元 騰訊馬化騰成大贏家之一
為了救經濟，中國人民銀行（大陸央行）推出重磅「組合拳」救市，加上多個一線城市放寬樓市政策，大陸及香港股市連日暴升。其中騰訊控股董事會主席馬化騰，是這輪股市反彈的最大贏家之一，身家今年增長近五成至510億美元（新台幣1.6兆元）。
彭博報導，彭博億萬富翁指數覆蓋的54位大陸人的身家總和，在截至9月30日的一周裡，增長約19%或近1,300億美元（新台幣4.2兆元）。
這創下2016年該榜單開始追蹤全球最富有的500人以來，單周財富增長的最大紀錄。
阿里巴巴創辦人馬雲也是受惠者，他的身家升至逾360億美元（新台幣1.1兆元）。
中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局、大陸證監會金融巨頭，9月24日聯合召開記者會，宣布多達17項「利多政策」，包含「降準、降息、降貸」等措施，中磅推出組合拳救市，大陸及香港股市連日暴漲。
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