港股持續暴升 恆指半日漲1268點

北京官方早前公布刺激股市和房地產市場的金融措施持續刺激港股暴升，港股今天中午收盤，恆生指數飆漲1268點或6%，暫報22401點。

港股半日成交金額約港幣2353億元。在此之前，港股每日成交金額只約有1000億元。在北京官方公布各項金融措施之後，港股單日成交金額隨即翻倍上升，上週還創下5058億元的單日最高成交紀錄。

在升市中，各類股票普遍上揚，其中大陸房地產股和券商股表現最凌厲，比如房企世茂集團上升87.38%、旭輝控股上升64%；大陸券商公司中信證券上升27.73%、招商證券上升60.22%。

市場分析師表示，大陸「十一黃金週」昨天開始，大陸資金已停止流入香港，今天流入港股的應以海外資金為主。