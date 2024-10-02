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金九銀十來了！大陸多家造車新勢力9月銷量創新高 理想超5萬輛奪冠

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸多家造車新勢力9月銷量創新高 ，理想超5萬輛奪冠。新華社
大陸多家造車新勢力9月銷量創新高 ，理想超5萬輛奪冠。新華社

大陸多家造車新勢力銷量創歷史新高。包括理想、問界等造車新勢力發布9月交付數據。其中，理想、零跑、極氪、小鵬交付量均創下新高，蔚來連續5個月交付過2萬輛，小米連續4個月交付量破萬輛。

澎湃新聞報導，今年9月的有效銷售時間較長，業內先前就預期，今年的「金九」效果將更加突出。乘聯會表示，內部市場預測團隊對9月市場的樂觀度達到93%，是近期的最高市場樂觀點。

根據各家公布的交付數據顯示，9月，理想汽車交付5.37萬輛，年增48.9%；今年第3季3，理想汽車交付15.28萬輛，年增45.4%；截至第3季，理想汽車累計交付量為97.52萬輛，10月即將迎來百萬輛里程碑。

9月理想明顯超越了老對手問界。鴻蒙智行發布的數據顯示，AITO問界系列車型9月共交付新車3.56萬輛。其中，M9系列交付1.55萬輛；問界新M7系列9月交付1.68萬輛，上市12個月累計交付新車20萬輛。

零跑汽車今年成新勢力中的一匹黑馬，9月交付達3.38萬輛，再創交付量新高，單月年增113.7%，這也是其連續第二個月交付超3萬輛；零跑前三季度累計17.29萬輛，年增長94.6%。

小鵬汽車的交付成績同樣創下了創單月交付歷史新高。這得益於其最新發布的低價車型上量。

9月，小鵬汽車共交付新車2.14萬輛，年增39%，與上月相比增長52%。其中，小鵬MONA M03交付破萬輛。前9月，小鵬汽車累計交付新車共9.86萬輛，年增21%。

小鵬方面透露，目前已完成2次擴產，為小鵬MONA M03的爬產增量做好充分準備。

極氪公布的數據顯示，9月交付創歷史新高，為2.13萬輛，年增77%，與上月相比增長18%；前9月共交付14萬2,873輛，年增81%。

蔚來公司9月交付新車2.12萬輛；前9月，蔚來共交付新車14.93萬輛；截至目前，蔚來公司已累計交付新車59.89萬輛。

其中，蔚來品牌9月交付新車2.03萬輛，年增30.1%，這已經是蔚來品牌連續5個月交付超2萬輛。今年第三季度，蔚來品牌共交付新車6.1萬輛，單季交付數創新高。最新發布的樂道品牌首款車型 L60 ，於9月28日開啟交付，共交付832輛。

哪吒汽車在9月交付新車1.01萬輛，年減23.41%，與上月相比下降8.06%，且已連續兩個月出現雙降。

在整體車市高歌猛進的情況下，哪吒汽車略顯疲態。以目前趨勢來看，「新人」小米也將很快大幅超越哪吒。

小米汽車依舊沒有公布詳細交付數據。小米汽車表示，9月小米SU7交付量超1萬輛。不過小米方面透露，10月目標生產、交付量超2萬輛。目前小米已連續4個月達成破萬交付目標，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。

品牌 小米汽車 理想汽車

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