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十一黃金週訪客增多 香港餐飲業收入現生機

中央社／ 香港2日電

中國大陸「十一黃金週」長假昨天展開，首天有21萬人次陸客訪港，加上其他海外旅客及港人留港消費，香港餐飲業收入理想，令這個沉寂多時的行業出現生機。

香港餐飲業歷經數年的COVID-19疫情蹂躪後，近年又面對港人喜歡離港到深圳消費，生意一落千丈。為此，政府不斷協助業者，除了在疫情期間直接以金錢資助外，近年又舉辦各項盛事，藉此吸引港人留港及旅客來港消費。

針對今年中國大陸的「十一黃金週」長假，港府也籌辦了許多盛事及活動，又與餐廳和電影院合作，減價促銷，這對餐飲業生意帶來正面效果。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今天在官方香港電台節目上說，按照昨天出入境數字，入境人次較出境多，相信政府舉辦的連串活動吸引了較多港人留港消費，加上旅客訪港，估計餐飲業昨天的整體生意額為港幣3億元（約新台幣12億元）。

他形容這個數字理想，希望良好趨勢可以持續下去。

他說，過去一週港股也較為暢旺，以致市民的消費力有所提升，消費「豪爽」。因此，他對第4季餐飲業的生意較為樂觀。

黃家和相信未來幾日仍會有不少陸客來港，估計整個「十一黃金週」會有接近1000個大陸旅行團來港，對本地餐飲業有幫助。

他說，在疫情前的正常日子，每年10月，本地餐飲業整體生意額可達100億元，期望本月可達90億元。

疫情 餐飲業 香港

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