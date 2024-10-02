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中國十一黃金週 首天逾21萬陸客人次訪港

中央社／ 香港2日電

中國大陸「十一黃金週」7天長假昨天展開，這也是香港和澳門吸引陸客的黃金機會，據公布，首天最少有21萬陸客人次訪港，多於去年同日的17.8萬人次。

根據官方「節慶安排跨部門工作小組」的數據，截至昨晚9時，香港有79.6萬人次出入境，其中入境有48.8萬人次，陸客占21.4萬人次。

此外，昨天有167個大陸旅行團來港，大部分在港過夜。旅遊監管局高層早前估計，今年的「十一黃金週」預計有900多個大陸旅行團合共3.6萬人訪港，較去年上升20%。

每年大陸「十一黃金週」長假都是港澳吸引陸客的黃金機會，尤其香港歷經COVID-19疫情之後，旅遊業正在復甦，但仍未回到早年的訪客量。

為了吸引陸客訪港，香港在「十一黃金週」假期間，推出許多盛事及活動，餐廳及電影院也給予顧客優惠，當局同時希望藉此誘使港人留港消費。

維多利亞海港昨晚也舉行「十一國慶」煙花匯演，另一項無人機表演則因天氣不佳而取消；這次煙花匯演吸引33萬人觀賞，包括大批訪港旅客。

陸客 香港 黃金

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