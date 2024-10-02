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中東情勢惡化 146名中國公民及5名家屬乘包機安全返抵北京

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中東局勢惡化，146名大陸公民自黎巴嫩返抵北京。圖為央視新聞報導伊朗革命衛隊向以色列發動飛彈攻擊畫面。 央視新聞
中東局勢惡化，146名大陸公民自黎巴嫩返抵北京。圖為央視新聞報導伊朗革命衛隊向以色列發動飛彈攻擊畫面。 央視新聞

據大陸央視新聞，10月2日，146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬搭乘國航包機安全抵達北京。目前，有撤離意願的中國公民均已安全撤離黎巴嫩。駐黎巴嫩使館將持續堅守崗位開展工作。

伊朗昨夜對以色列發動飛彈襲擊，伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米表示，在10月1日晚間的行動，伊朗向以色列發射了200枚飛彈。

據中國駐伊朗大使館消息，當前中東地區緊張局勢加劇，伊朗當地安全形勢嚴峻複雜。中國駐伊朗大使館再次提醒在伊中國公民和企業密切關注形勢發展和使館發出的安全提醒，進一步增強安全意識，杜絕麻痺大意心態，切實加強防範措施，避免前往敏感地區和人員密集場所，確保人身和財產安全。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐伊朗使館聯繫尋求協助。

伊朗 大使館 黎巴嫩

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