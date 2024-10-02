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加對陸電動車加稅正式生效 陸商務部：不要在錯誤的道路上越走越遠

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
加拿大對大陸進口電動車正式加徵關稅，大陸商務部回應表示堅決反對。 新華社
加拿大對大陸進口電動車正式加徵關稅，大陸商務部回應表示堅決反對。 新華社

大陸商務部網站今天消息，商務部發言人就加拿大對中國電動車加徵關稅生效實施並發布對中國鋼鋁製品加徵關稅的最終產品清單，以答記者問方式進行回應表示，加方做法違反了市場經濟和公平競爭原則，擾亂和扭曲了全球產業鍊和供應鏈。中方堅決反對。他警告加拿大不要在錯誤的道路上越走越遠。

根據加拿大先前發布的公告，加拿大對自大陸進口電動車加徵100%附加稅於10月1日正式生效。當日，加拿大也宣布了將於10月22日對自大陸進口的鋼鋁製品正式加徵25%附加稅的最終產品清單。大陸商務部今早對此進行了回應。

商務部發言人表示，中方注意到加方發布相關文件。一段時間以來，加方多次罔顧客觀事實，無視國際經貿規則，不顧多方反對和勸阻，執意緊跟個別國家，對華採取單邊打壓措施。加方做法違反了市場經濟和公平競爭原則，嚴重損害中加兩國企業的正常經貿合作，嚴重衝擊中加經貿關係，擾亂和扭曲了全球產業鍊和供應鏈。中方堅決反對。

他表示，中方已對加方的單邊主義和貿易保護主義做法在世貿組織提起訴訟，並依法對加方有關限制性措施啟動反歧視調查。加方應理性客觀看待雙邊經貿合作，尊重事實，遵守世貿組織規則，不要在錯誤的道路上越走越遠。

他表示，中國將採取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。

加拿大 大陸商務部 電動

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