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大陸二手房價 連跌29個月

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸官方政策推出前，大陸9月房市銷售、價格仍處於雙跌狀態。 中新社
大陸官方政策推出前，大陸9月房市銷售、價格仍處於雙跌狀態。 中新社

大陸官方政策推出前，大陸房市銷售、價格仍處於雙跌。大陸房產調研機構中指研究院報告顯示，9月百城二手房業主持續以價換量，平均價格按月繼續下跌，月跌0.7%，已連跌29個月，按年跌幅為7.13%。

中指研究院報告顯示，新房受部分城市優質改善項目入市影響，9月百城新房平均價格按月上漲0.14%，按年上漲1.85%。

從房價下跌城市數量看，9月百城二手房價格按月下跌城市數量為100個，已連續六個月呈現百城集體下跌態勢。

百城新房價格按月下跌城市數量為63個，較8月增加17個。

在租房市場上，報告稱，大陸全國50個城市住宅平均租金為每月每平方公尺人民幣36.1元，月跌0.39%，年跌2.52%。9月住房租賃市場熱度繼續回落，重點城市住宅平均租金跌幅進一步擴大。

整體來看，中指研究院企業事業部研究負責人劉水表示，9月底，大陸中央一系列舉措有效提振了市場信心，未來更多穩市場政策值得期待。

隨著各項政策加力並較快落實，市場預計將迎來一定修復，10月核心城市銷售好轉可期，進而帶動第四季市場邊際改善。

但劉水也稱，考慮到居民收入、就業等中長期因素轉變需要一定時間，預計大陸房市短期仍將延續築底行情。

在9月銷售方面，克而瑞統計，9月新房供應小幅放量而成交延續降勢，「金九」成色一般。重點30城9月供應較上月上升12%，與上半年月均值持平；成交三連降，較上期下降6%，年減34%，與上半年月均值相比仍降17%。

克而瑞預判，基於政策利多預期，10月房市整體成交或將止跌企穩，而一線城市作為新政利多直接受益者，新房成交仍有放量空間。

二手房 均價

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