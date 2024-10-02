中美商務部長 近日通話

央視旗下媒體公眾號《玉淵譚天》昨（1）日指出，中美兩國商務部長將於近日通話，就中美經貿關係及雙方重點關注的經貿問題，包括各方普遍關注的電動汽車關稅等深入交換意見。

本次通話是兩國商務部門機制性對話溝通。今年1月11日，中美商務部長就曾舉行通話，當時，雙方就各自關心的經貿問題進行深入、務實的溝通。雙方還就中美經貿領域國家安全邊界問題進行討論。

此前，美國除了對大陸電動汽車加徵100%的關稅以外，也對大陸太陽能電池加徵50%的關稅，對大陸鋼鐵、鋁、電動汽車電池和關鍵礦物加徵25%的關稅，已於9月27日生效。

此外，新關稅政策中，美國將大陸半導體的進口關稅提高50%，此新稅率將於2025年1月開始生效。半導體項目新增太陽能電池板使用的多晶矽和矽晶圓兩個類別。