對陸電動車加稅 歐盟周五表決

歐盟已定於本周五（4日）對大陸電動車徵收最終關稅的提案進行投票。路透引述消息人士稱，歐盟執委會已告知歐盟國家，投票表決後，歐盟仍將繼續與大陸進行談判，以尋找關稅問題的替代解方。

該投票原定於9月25日舉行，但在大陸商務部部長王文濤與歐盟執委會副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）於9月19日舉行會談前夕，傳出被推遲的消息，以給雙方更多談判時間。

大陸商務部發言人何詠前9月26日在例行新聞發布會表示，中歐雙方磋商後，明確表達通過磋商解決分歧的政治意願，一致同意繼續推動價格承諾協議談判。據英國廣播公司（BBC）報導，價格承諾意指大陸車企出口歐盟時，主動抬高售價、控制出口數量，減少對歐洲公司的傷害，作為交換，歐盟取消關稅。

路透引述知情人士，歐盟執委會已向27個成員國提出針對最終關稅的建議，主張徵收9月計算出的關稅水平，也就是從7.8%到35.3%不等的關稅。歐盟執委會另提供一份附加文件指出，目前與大陸的談判尚未解決有關大陸補貼的爭端，但即使歐盟國家同意關稅稅率，談判仍可能繼續進行。

負責貿易防衛的歐盟執委會總幹事盧卡斯（Martin Lucas）9月30日在歐洲議會上表示，幾乎每天都在與大陸進行技術談判，且可能會延續到10月底之後。而調查結束不代表結束與大陸就解決方案的磋商，價格承諾或任何其他解決方案在10月底後仍可被接受。

本次投票中，除非代表65%歐盟人口的15個歐盟國家投下反對票，否則關稅將會實施，若有需要可能進行第二輪投票，並須在10月30日前作出最終決定。若最終關稅被徵收，企業需要支付自7月起的臨時關稅。在歐盟調查結束前，企業可通過銀行擔保來支付這些費用。