聽新聞
0:00 / 0:00

孟晚舟 再任輪值華為董事長

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為官網公告，根據公司輪值董事長制度，2024年10月1日至2025年3月31日期間，將由孟晚舟當值輪值董事長，這也是孟晚舟第二次當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

輪值董事長制度是華為獨特的管理模式。華為於2004年起實行輪值COO（Chief Operation Officer，營運長）制度，後於2018年轉變為輪值董事長制度。

目前華為共有三人輪值董事長，分別是徐直軍、胡厚崑和孟晚舟，每半年進行一次輪值。

華為創辦人任正非早前曾表示，輪值CEO制度比將公司的業績與成功系於一人的制度更好。每個輪值CEO在輪值期間都奮力地牽引公司前進。即使在輪值期間有哪一位CEO走偏了，下一任的輪值CEO會及時去糾正航向，幫助華為這艘大船能夠及時撥正船頭，避免了問題累積過多而得不到解決的情況發生。

有分析稱，輪值制度能讓公司領導層從不同角度審視公司的戰略和運營，避免個人決策的偏執和僵化。透過集體決策，也能平衡公司內部矛盾。但輪值制度也可能導致責任承擔不明的問題，且半年的任期對於完成一個完整的戰略周期來說也過於短暫。

孟晚舟 成功

延伸閱讀

孟晚舟今日起再度任華為輪值董事長

券商伯恩斯坦：7月華為大陸手機市場出貨量勝iPhone

降低對輝達依賴 字節跳動新AI改用華為晶片

受孟晚舟案牽連遭中國監禁 康明凱稱如心理折磨

相關新聞

大陸車市爆出「金九」榮景 比亞迪狂賣41萬輛

伴隨著大陸國家和地方「以舊換新」政策的相繼落地，加上資本市場的火爆，今年「金九」車市成色十足。包括比亞迪、理想、小鵬等大...

大陸二手房價 連跌29個月

大陸官方政策推出前，大陸房市銷售、價格仍處於雙跌。大陸房產調研機構中指研究院報告顯示，9月百城二手房業主持續以價換量，平...

華為5G專利數量 稱霸全球

大陸工信部旗下中國信息通信研究院（中國信通院）發布「全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2024年）」，報告披露20...

孟晚舟 再任輪值華為董事長

華為官網公告，根據公司輪值董事長制度，2024年10月1日至2025年3月31日期間，將由孟晚舟當值輪值董事長，這也是孟...

對陸電動車加稅 歐盟周五表決

歐盟已定於本周五（4日）對大陸電動車徵收最終關稅的提案進行投票。路透引述消息人士稱，歐盟執委會已告知歐盟國家，投票表決後...

陸砸2400億人民幣拚核電 民企投資占10%

大陸國務院常務會議近期核准5個核電項目，總投資額超2400億元（人民幣，下同），其中民營資本投資占比達到10%，民企發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。