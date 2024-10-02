孟晚舟 再任輪值華為董事長

華為官網公告，根據公司輪值董事長制度，2024年10月1日至2025年3月31日期間，將由孟晚舟當值輪值董事長，這也是孟晚舟第二次當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

輪值董事長制度是華為獨特的管理模式。華為於2004年起實行輪值COO（Chief Operation Officer，營運長）制度，後於2018年轉變為輪值董事長制度。

目前華為共有三人輪值董事長，分別是徐直軍、胡厚崑和孟晚舟，每半年進行一次輪值。

華為創辦人任正非早前曾表示，輪值CEO制度比將公司的業績與成功系於一人的制度更好。每個輪值CEO在輪值期間都奮力地牽引公司前進。即使在輪值期間有哪一位CEO走偏了，下一任的輪值CEO會及時去糾正航向，幫助華為這艘大船能夠及時撥正船頭，避免了問題累積過多而得不到解決的情況發生。

有分析稱，輪值制度能讓公司領導層從不同角度審視公司的戰略和運營，避免個人決策的偏執和僵化。透過集體決策，也能平衡公司內部矛盾。但輪值制度也可能導致責任承擔不明的問題，且半年的任期對於完成一個完整的戰略周期來說也過於短暫。