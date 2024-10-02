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華為5G專利數量 稱霸全球

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
2024年全球前十企業中，華為的有效全球專利數量占比為12.42%，排名第一位。 路透
2024年全球前十企業中，華為的有效全球專利數量占比為12.42%，排名第一位。 路透

大陸工信部旗下中國信息通信研究院（中國信通院）發布「全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2024年）」，報告披露2024年全球5G標準必要專利排名。和去年相比，2024年共有五家大陸企業入圍全球標準必要專利榜單前十，繼續占據半壁江山。華為、中興、小米成為5G專利的大陸國產前三強，OPPO和大唐也進入前十名。

中國信通院指出，5G標準必要專利排名和占比是衡量企業在全球5G技術領域競爭力的重要指標，一定程度上反映了企業在5G技術創新、研發投入以及標準制定中的地位和影響力。

結合數據來看，這代表大陸國內廠商在5G通信技術方面有著較高的研發投入，在標準制定中也有著較高的地位與影響力。

2024全球5G標準必要專利排名 圖／經濟日報提供
2024全球5G標準必要專利排名 圖／經濟日報提供

和去年的排名相比，今年5G標準必要專利全球前十的企業沒有變化，但企業之間排名和占比變化明顯。

在專利排名方面，2024年全球前十企業中，華為的有效全球專利數量占比為12.42%，排名第一位；高通排在第二位，其占比為9.43%；LG排在第三位，占比為8.25%。排名第四位至第十位的企業依次是三星、中興、愛立信、諾基亞、小米、OPPO和大唐。

中國信通院指出，由於行動通信技術具有繼承性和相似性，同一專利可能被企業同時申請為2G/3G/4G/5G不同代系標準，只包含聲明為5G標準必要專利的「5G only專利族」被認為是專門針對5G新技術進行的創新。

在「5G only專利族」排名中，華為以13.03%的占比排名第一；其他大陸企業中，中興占比5.98%、小米占比5.36%、OPPO占比5.05%、大唐占比3.88%，均進入前十名。

專利 榜單 競爭力

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