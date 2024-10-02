聽新聞
0:00 / 0:00

陸黃金周「車」拚 50新款較勁

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸十一假期車市熱潮提前半個月掀起，自主、合資，燃油、新能源，新勢力、傳統車企近50款新車密集上市，在車企必爭的「窗口期」提前卡位搶收「黃金周」，全力加碼向全年目標衝刺。

21世紀經濟報導，「金九」號角下9月車市共迎來近50款新車或改款換代車型上市，僅9月26日當天，就有全新智己LS6、阿維塔07、東風本田靈悉L、東風風行星海S7、領克06 Renew、2025款廣汽本田雅閣、星途瑤光C-DM電四驅、長安啟源A07全新真香版、AION RT共九款新車迎來上市或開啟預售。

一位廣州地區比亞迪門店的銷售人員表示，十一長假期間門店正常營業，全部銷售人員放假，人力投入都是平常的好幾倍。

今年正值各地相繼公布「以舊換新」補貼政策，加碼助力市場，政策紅利更成為促進汽車消費的「高潮期」因素。

乘聯會秘書長崔東樹表示，國家報廢更新政策及各地方以舊換新置換政策穩定發力，單車補貼金額較為可觀，將大力拉動車市增長。加上中秋及「十一」節日效應，9月車市呈高速增長態勢，「金九」效果顯著。

單車 本田 黃金周

延伸閱讀

和泰車：第4季銷售持穩 估今年台灣車市逾45萬輛

COROLLA CROSS小改款價格超殺 年銷目標破4萬輛

大陸黃金周 鐵路估運1.75億人次

各家車廠積極推出 電動車今年市占上看12%

相關新聞

大陸車市爆出「金九」榮景 比亞迪狂賣41萬輛

伴隨著大陸國家和地方「以舊換新」政策的相繼落地，加上資本市場的火爆，今年「金九」車市成色十足。包括比亞迪、理想、小鵬等大...

大陸二手房價 連跌29個月

大陸官方政策推出前，大陸房市銷售、價格仍處於雙跌。大陸房產調研機構中指研究院報告顯示，9月百城二手房業主持續以價換量，平...

華為5G專利數量 稱霸全球

大陸工信部旗下中國信息通信研究院（中國信通院）發布「全球5G標準必要專利及標準提案研究報告（2024年）」，報告披露20...

孟晚舟 再任輪值華為董事長

華為官網公告，根據公司輪值董事長制度，2024年10月1日至2025年3月31日期間，將由孟晚舟當值輪值董事長，這也是孟...

對陸電動車加稅 歐盟周五表決

歐盟已定於本周五（4日）對大陸電動車徵收最終關稅的提案進行投票。路透引述消息人士稱，歐盟執委會已告知歐盟國家，投票表決後...

陸砸2400億人民幣拚核電 民企投資占10%

大陸國務院常務會議近期核准5個核電項目，總投資額超2400億元（人民幣，下同），其中民營資本投資占比達到10%，民企發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。