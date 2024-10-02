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陸黃金周「車」拚 50新款較勁
大陸十一假期車市熱潮提前半個月掀起，自主、合資，燃油、新能源，新勢力、傳統車企近50款新車密集上市，在車企必爭的「窗口期」提前卡位搶收「黃金周」，全力加碼向全年目標衝刺。
21世紀經濟報導，「金九」號角下9月車市共迎來近50款新車或改款換代車型上市，僅9月26日當天，就有全新智己LS6、阿維塔07、東風本田靈悉L、東風風行星海S7、領克06 Renew、2025款廣汽本田雅閣、星途瑤光C-DM電四驅、長安啟源A07全新真香版、AION RT共九款新車迎來上市或開啟預售。
一位廣州地區比亞迪門店的銷售人員表示，十一長假期間門店正常營業，全部銷售人員放假，人力投入都是平常的好幾倍。
今年正值各地相繼公布「以舊換新」補貼政策，加碼助力市場，政策紅利更成為促進汽車消費的「高潮期」因素。
乘聯會秘書長崔東樹表示，國家報廢更新政策及各地方以舊換新置換政策穩定發力，單車補貼金額較為可觀，將大力拉動車市增長。加上中秋及「十一」節日效應，9月車市呈高速增長態勢，「金九」效果顯著。
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