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歐盟加徵陸電動車關稅 4日表決

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

在幾經推遲後，歐盟計畫在當地時間四日，就對大陸電動車加徵關稅進行最終投票表決。不過，在近月中歐持續磋商的背景下，有歐盟官員指稱，即使決定徵稅，歐委會仍願繼續與中方談判，以達成避免徵收關稅的潛在協議。

路透報導，歐盟執委會貿易防禦司司長馬丁．盧卡斯表示，中歐雙方的技術性談判已升級至幾乎每天進行，並可能延續到十月底以後。但他也稱，在法定期限之後，「價格承諾」（中方銷往歐盟的最低價格承諾）或任何其他解決方案仍可被接受。

因此，對於歐盟預計在當地時間四日，就對大陸電動車加稅進行最終投票表決，盧卡斯說，歐委會仍願繼續與中方談判，以達成避免徵收關稅的潛在協議。

知情人士還透露，歐盟執委會已向廿七個成員國提交加徵最終關稅的草案，內容與歐委會九月的計畫一致，即擬定徵收最低七點八％、最高卅五點三％的關稅。不過，也有消息稱，歐盟可能會將最初的卅五％以上關稅，降至廿％以下。

今年六月，歐盟宣布自七月四日起，對大陸進口電動車加徵臨時反補貼關稅，新增稅款將待歐盟進行最終表決後正式徵收。

中歐雙方近期展開密集磋商，北京接連對歐盟多國乳製品、豬肉等農產品，甚至是白蘭地、燃油汽車關稅等施加壓力。大陸商務部長王文濤上月還訪問歐洲，與歐盟執委會副主席兼貿易委員杜姆布羅夫斯基斯展開磋商，達成一致同意繼續推動價格承諾協議談判的共識下，歐盟將最終表決，延至本月四日進行。

投票 歐盟 電動

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