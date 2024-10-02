中美磋商電動車 商務部長將通話

中美高層近期在多個領域展開密集溝通。陸媒披露，中美商務部長將於近日進行通話，討論包含電動車在內的經貿問題。同時，大陸衛生部門「部級代表團」七年來首度訪美，與美方衛生部門在華盛頓舉行會談。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨報導，大陸商務部長王文濤近日將與美國商務部長雷蒙多通話，雙方將就中美經貿關係及雙方重點關注的經貿問題，包括各方普遍關注的電動汽車限制等深入交換意見。

報導指出，這次通話是兩國商務部門機制性對話溝通，兩人的溝通有助於推動中美經貿關係穩定發展，為兩國企業開展互利合作創造有利條件。

王文濤與雷蒙多上一次通話是在今年一月，王文濤當時重點就美國限制第三方對陸出口曝光機、成熟製程晶片供應鏈調查、制裁打壓大陸企業等表達嚴正關切。雙方還討論了兩國經貿領域「國家安全邊界」問題。

美國近期嚴加防堵大陸電動車，除了八月起對大陸電動車關稅提高四倍至百分之百外，美國商務部上月又以安全風險為由，提議禁止搭載大陸軟硬體的聯網汽車和自動駕駛汽車在美國上路，現正展開卅天的公眾諮詢期。

另外，中美在衛生領域也展開溝通。新華社報導，大陸國家衛健委副主任曹雪濤日前訪問華盛頓，與美國衛生與公眾服務部副部長帕姆舉行會談，雙方同意加強機制性對話和多管道溝通，密切技術機構間合作，並在多邊平台上加強全球衛生事務協調。

曹雪濤在會談中表示，中方願與美方加強政策溝通與立場協調，拓展癌症防治、慢性病、人口老化、醫學研究等領域交流合作。帕姆則說，希望兩國在癌症防治、慢性病、人口老化、氣候變遷與健康、營養、抗微生物藥物抗藥性等領域加深交流合作。

據報導，曹雪濤訪美期間也出席了美國戰略與國際議題研究中心和大陸健康與人口發展戰略研究院共同舉辦的中美衛生健康對話，這是中美兩國在衛生健康領域首次高層次的智庫對話。曹雪濤也與美國國立衛生研究院、美國國家醫學院等進行交流。