東方汽輪機G50燃機 通過滿負荷鑑定
近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）研製的大陸首台F級50兆瓦重型燃機（代號G50），在廣東華電清遠華僑園項目現場順利通過2000小時滿負荷商業運行產品鑑定。這一成果標誌著G50燃機正式具備了從「1」到「N」的推廣應用能力，填補了大陸自主燃氣輪機的產業空白。
2000小時滿負荷商業運行，是對燃機設計、製造、安裝、調試及運維能力的全方位考驗，標誌著G50燃機已完成了從示範應用到市場應用的關鍵一步，技術成熟度能夠滿足各種複雜商業環境的需求。在安全可靠性方面，充分表明G50燃機設計、製造、運維等全流程環節具備較高品質，可穩定輸出預定功率和效率，在為電力用戶提供穩定的清潔能源保障的同時，其控制系統能夠有效精準地調節運行參數，確保燃機在不同工況下均能實現安全、高效運行。
東方汽輪機總部位於四川省德陽市。此次鑑定，充分證明G50重型燃機已具備自產化研製及運行業績，為能源裝備自主可控提供了堅強保障，為後續在船舶、航空航太等領域推廣應用，奠定了堅實基礎。
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