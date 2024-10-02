陸9月百城新房 價格微漲

中指研究院10月1日發布的數據顯示，9月份中國百城新房價格繼續出現結構性上漲，二手房價同環比繼續下跌。

中新社報導，該機構當日發布的數據顯示，2024年9月，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16484元（人民幣，下同），環比上漲0.14%。同比來看，全國100個城市新建住宅平均價格較去年同期上漲1.85%。受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格環比上漲。9月，新房市場成交持續走弱，重點城市新房銷售量環同比均下降。

當月，100個城市二手住宅平均價格為每平方米14447元，環比下跌0.70%。同比來看，100個城市二手住宅平均價格較去年同期下跌7.13%。分析稱，業主以價換量致百城二手住宅價格繼續下行。9月，二手房成交規模環比回落，同比仍保持增長。

近來中國房地產市場迎來重磅政策組合拳。各地也迅速落地新一輪樓市支持政策。北京、上海、廣州、深圳均發布樓市新政，包括放鬆或取消限購政策，降低首套和二套房首付比例，增值稅徵免年限縮短等措施。