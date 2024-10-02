大興機場到雄安新區 北京探索低空客運航線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京力爭通過三年時間，低空經濟相關企業數量突破5000家，低空技術服務覆蓋京津冀、輻射全國，低空產業國際國內影響力和品牌標識度大幅提高，產業規模達到1000億元人民幣。其中，北京將探索建立大興機場與雄安新區的低空客運航線，挖掘北京與周邊地區的城際空中通勤應用。

中新社報導，9月30日，北京市經濟和信息化局等部門發布「北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）」。方案指出，北京將打造全國低空飛行應用創新示範，創新並開放多元應用場景。

空中交通方面，北京將探索建立大興機場與雄安新區的低空客運航線，挖掘北京與周邊地區的城際空中通勤應用。

智慧城市建設方面，北京將加大無人機在城市管理、空中交通、生態治理、農業生產、園林綠化、文物保護、安防巡查、電力巡檢等領域的應用。

特色文旅方面，在延慶、密雲、平谷、房山、城市副中心文化旅遊區等有條件的地區開發和推廣低空觀光、飛行體驗、高空跳傘等低空旅遊產品。

北京還將推進航空物流配送應用。在延慶、平谷、密雲、房山等有條件的區推動常態化低空物流配送應用，並拓展到京津冀重點地區。開發干支末航空物流配送航線，開展無人機城際運輸及末端配送應用示範，探索智慧物流新模式，推動構建航空物流配送網絡。

根據方案，到2027年，北京將圍繞應急管理、物流配送、空中擺渡、城際通勤、生態安全、特色文旅等，形成10個以上可複製可推廣典型應用場景。

基本建成網絡化的基礎設施體系、空域航路資源及低空應用生態。

北京 大興機場 物流

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