陸砸2400億人民幣拚核電 民企投資占10%

大陸國務院常務會議近期核准5個核電項目，總投資額超2400億元（人民幣，下同），其中民營資本投資占比達到10%，民企發展迎來利好。

中新社報導，將核電作為投資項目來看，樂觀投資前景和穩定收益預期是民營企業樂於投資的重要原因。核電站建設周期長、初始投資大，但一經投產將帶來40年至60年的穩定收益。以大陸第一座大型商用核電站為例，位於深圳的大亞灣核電站1、2號機組自1994年投產，截至今年6月30日，已累計實現上網電量4334.94億千瓦時。

中國核能行業協會副理事長兼秘書長張廷克預計，到2035年，核能發電量在中國電力結構中的占比將達到10%左右，與當前全球平均水平相當；到2060年，核電發電量占比達到18%左右，與當前經合組織國家平均水平相當。而據中國核協數據，當前中國核電發電量占比不足5%，仍有較大提升空間。

川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂認為，對民營企業而言，參與核電項目投資不僅能帶來穩定的長期收益，還能促進技術創新和產業鏈合作。

位於廣東的中廣核集團控股的陸豐核電站1、2號機組，是此次獲批核准的5個核電項目之一，項目總投資449.9億元，其中民營企業久立集團股份有限公司投資占比5%。久立集團是核電項目建設的上游企業，自1987年創建以來，先後為秦山、大亞灣、田灣、防城港、紅沿河等中國幾乎所有商業核電項目提供核心部件產品和服務。

對於此次投資，久立集團投資經理王玉簫表示，核電是一個門檻很高、技術資本非常密集的行業，目前只有4家大型集團具有運營資質，以前民營企業幾乎不可能參與其中，這次同意民營企業參與投資是在釋放積極信號，營商環境對民企更友好，有利建立長遠發展信心。

專家指出，此次獲批的5個核電項目，全部由央企控股。按照國家要求，民企參與核電項目投資並不改變或影響央企承擔的核安全責任，民營企業作為投資方，是財務投資者，不會影響核電安全。