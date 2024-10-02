大陸車市爆出「金九」榮景 比亞迪狂賣41萬輛

伴隨著大陸國家和地方「以舊換新」政策的相繼落地，加上資本市場的火爆，今年「金九」車市成色十足。包括比亞迪、理想、小鵬等大陸車企公布9月交付成績單。其中，比亞迪銷量高達41萬9,426輛的單月新高紀錄，穩坐第一寶座。

比亞迪昨（1）日公告，今年9月汽車銷量41萬9,426輛，年增45.9%；其中，海外銷售新能源乘用車合計3萬3,012輛。今年前九個月，新能源汽車銷量274.79萬輛，年增32.1%。

中國證券報引述業內人士分析，得益於大陸新能源汽車滲透率持續提升，新能源車企銷量跟著水漲船高；另一方面，比亞迪推動電動化、智慧化技術創新，並將其應用於升級既有車型及新推車型上，在產品性價比及高端化方面「做文章」，推動其銷量增長。

9月新能源車企銷量 圖／經濟日報提供

今年5月，比亞迪先後發布其在電動化領域的最新研發成果——e平台3.0Evo與第五代DM技術。隨後，比亞迪銷量頻創新高。6月、7月，比亞迪單月銷量分別達34.17萬輛、34.24萬輛。8月，比亞迪銷量再上一台階，達37.31萬輛；9月一舉突破40萬輛。

平安證券分析稱，第五代DM技術強化了比亞迪在混動領域的優勢，多款產品推出逐步替代第四代混動系統，為公司未來兩年內在混動領域的領先奠定基礎。

理想汽車、零跑汽車和小鵬汽車等新勢力車企均創造最佳交付紀錄，蔚來汽車也連續五個月實現交付量破兩萬輛，僅哪吒汽車還未走出頹勢。

財聯社報導，根據理想汽車公布今年9月交付數據，理想汽車交付新車5萬3,709輛，年增48.9%。2024年第3季，理想汽車交付15萬2,831輛，年增45.4%。

截至2024年第3季，理想汽車累計交付量為97萬5,176輛。並在全大陸已有479家零售中心，覆蓋145個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心436家，覆蓋221個城市。理想汽車在全大陸已投入使用894座理想超充站，擁有4,286個充電樁。

理想汽車董事長李想表示，10月即將迎來第100萬輛新車的下線和交付，這是大陸新勢力車企的首個百萬輛里程碑。他說「百萬輛不僅是銷量數字，更代表隨著量的累積，新能源汽車的智慧化，特別是智慧駕駛技術的發展，將邁向全新的階段。」