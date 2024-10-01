快訊

台中市宣布停班停課 2日零時起停止外送！違規最高罰10萬

山陀兒移動速度慢「像原地打轉」 吸北方乾空氣開始減弱

陸股暴漲搶上車 中國年輕人成新開戶主力

中央社／ 台北1日電
陸股1週來受中國官方連番政策激勵暴漲。（中新社）
陸股1週來受中國官方連番政策激勵暴漲。（中新社）

陸股1週來受中國官方連番政策激勵暴漲，新開戶數隨之暴增。中國媒體報導，年輕人成為這波新開戶的最主要族群，其中30至39歲之間的「85後」、「90後」成為主力；不到25歲的「00後」開戶數量也明顯提升。

財聯社今天報導，近來陸股交易大為熱絡，中國投資人「跑步入場」的意願強烈，各券商開戶量較這波行情前激增4到6倍成為普遍現象。

報導說，經探詢發現，近來陸股新開戶投資人整體上以年輕人為主。其中，「85後」（1985至1989年出生者）、「90後」（1990至1999年出生者）成為主力；「00後」（2000至2009年出生者）開戶數量也明顯提升。

除了年輕人，報導提到，最近不少「70後」（1970至1979年出生者）新開戶也十分踴躍；而新開戶的最大年齡層也有70歲以上。

報導說，根據最新取得的新開戶投資人年齡結構分布顯示，截至今天，這波行情小於或等於25歲的新開戶投資人比重有2成；25至35歲增至3成；36至50歲比重達4成；大於50歲者比重1成。

根據報導，有不少「85後」、「90後」的開戶者其實擁有投資經驗，但因帳號密碼已遺忘，為省去時間成本，乾脆重新開戶「加緊入場」；而「00後」的諮詢量大幅增加，且意願強烈，但實際開戶的增幅不如諮詢量增幅，以投資基金居多。

此外，這波行情的線上開戶業務以年輕人為核心，而多數新開戶的「60後」、「70後」還是更願意選擇現場交易。

報導指出，為因應陸股這波行情帶來的開戶熱潮，目前超過60家中國券商宣布「十一」長假期間增加值班人力，線上新開戶更可在7天長假期間24小時辦理，以確保客戶開戶需求得到滿足。

部分券商並指出，陸股今天「十一」假期首日雖然休市，但開戶數量反而比昨天交易日還要多。

年輕人 投資人 陸股

延伸閱讀

中職／肯特重返新莊直呼「舒服」 看悍將多了許多年輕人

接見十大傑青 總統：政府要推百億海外圓夢基金計畫

創日本首例！澀谷室外全年禁酒令今生效 街頭飲酒「打咩」

許淑華出馬改善行人安全 南投A1事故大幅減少35%

相關新聞

近兩年房價重摔...跌幅居大陸之冠 廈門全面取消住房限售

中國福建省廈門市昨天宣布取消思明區、湖里區住房限售，今天起不再有房市限購限售政策。廈門房價曾長期高居中國第4，比一線城市...

陸股暴漲搶上車 中國年輕人成新開戶主力

陸股1週來受中國官方連番政策激勵暴漲，新開戶數隨之暴增。中國媒體報導，年輕人成為這波新開戶的最主要族群，其中30至39歲...

行情能走多遠？陸股3大指數狂飆 學者分析：後續財政措施是關鍵

中國近日多項超預期寬鬆政策帶動陸股狂飆，許多人都在問：「行情能走多遠？」學者認為，現在是情緒主導股市，後續主要仍取決於具...

將突破2000億美元大關 俄駐中大使：俄中95%貿易已採本幣直接結算

俄羅斯駐華大使伊戈爾．莫爾古洛夫日前表示，俄中今年貿易額將突破兩國領導人設定的2,000億美元大關，且兩國有95%的相互...

難敵北上熱 港美容業生意比疫情前少4成 料今年倒閉400店

港人北上熱潮持續，休閒活動如按摩SPA、美容美甲等大受歡迎。美容業總會推算今年累計近400間美容院倒閉，認為北上消費對業...

港股成交破5千億新高 重上21000 收市創20個月紀錄

十一前夕，港股在9月最後一個交易日持續大漲，成交量突破5000億（港元，下同，約643億美元），再創歷史新高。恒指最多升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。