陸股暴漲搶上車 中國年輕人成新開戶主力

陸股1週來受中國官方連番政策激勵暴漲，新開戶數隨之暴增。中國媒體報導，年輕人成為這波新開戶的最主要族群，其中30至39歲之間的「85後」、「90後」成為主力；不到25歲的「00後」開戶數量也明顯提升。

財聯社今天報導，近來陸股交易大為熱絡，中國投資人「跑步入場」的意願強烈，各券商開戶量較這波行情前激增4到6倍成為普遍現象。

報導說，經探詢發現，近來陸股新開戶投資人整體上以年輕人為主。其中，「85後」（1985至1989年出生者）、「90後」（1990至1999年出生者）成為主力；「00後」（2000至2009年出生者）開戶數量也明顯提升。

除了年輕人，報導提到，最近不少「70後」（1970至1979年出生者）新開戶也十分踴躍；而新開戶的最大年齡層也有70歲以上。

報導說，根據最新取得的新開戶投資人年齡結構分布顯示，截至今天，這波行情小於或等於25歲的新開戶投資人比重有2成；25至35歲增至3成；36至50歲比重達4成；大於50歲者比重1成。

根據報導，有不少「85後」、「90後」的開戶者其實擁有投資經驗，但因帳號密碼已遺忘，為省去時間成本，乾脆重新開戶「加緊入場」；而「00後」的諮詢量大幅增加，且意願強烈，但實際開戶的增幅不如諮詢量增幅，以投資基金居多。

此外，這波行情的線上開戶業務以年輕人為核心，而多數新開戶的「60後」、「70後」還是更願意選擇現場交易。

報導指出，為因應陸股這波行情帶來的開戶熱潮，目前超過60家中國券商宣布「十一」長假期間增加值班人力，線上新開戶更可在7天長假期間24小時辦理，以確保客戶開戶需求得到滿足。

部分券商並指出，陸股今天「十一」假期首日雖然休市，但開戶數量反而比昨天交易日還要多。