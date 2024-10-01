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將突破2000億美元大關 俄駐中大使：俄中95%貿易已採本幣直接結算

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
俄羅斯駐華大使伊戈爾．莫爾古洛夫日前表示，俄中有95%的相互結算是在沒有第三國貨幣參與情況下進行。圖／路透
俄羅斯駐華大使伊戈爾．莫爾古洛夫日前表示，俄中有95%的相互結算是在沒有第三國貨幣參與情況下進行。圖／路透

俄羅斯駐華大使伊戈爾．莫爾古洛夫日前表示，俄中今年貿易額將突破兩國領導人設定的2,000億美元大關，且兩國有95%的相互結算是在沒有第三國貨幣參與情況下進行的。

俄羅斯衛星通訊社報導，今年3月中國對俄商品出口總額自2022年以來首次出現下降。許多人將此歸因於相互結算過程中的困難。對此，莫爾古洛夫說：「至於結算問題，讓我們不要忘記，目前95%的結算已是用盧布和人民幣進行的，也就是說，沒有第三國貨幣參與。」

2023年中俄貿易額增長26.3%，達到創紀錄的2,401億美元。俄中領導人此前下達了貿易額翻番的任務，即從2018年的1,000億美元增至2024年的2,000億美元，該指標在2023年11月已達成。

「我絕對相信，像去年一樣，我們將超額突破兩國領導人設定的2,000億美元大關。」莫爾古洛夫表示，俄中今年貿易額將突破兩國領導人設定的2,000億美元大關。

莫爾古洛夫，「政府間專門委員會的總量裡有80多個大型項目，正在開展的工作有：加強物流互聯互通，進一步加強兩國能源聯盟，增加對中國市場的俄食品供應，推進冶金、化工、建築業，一些知識密集型和創新型行業的生產合作。」

俄羅斯總統普亭5月訪問中國時指出，俄中兩國間超過90％的結算以盧布和人民幣進行，且俄中兩國間貿易額仍在持續增長，而且是快速增長，已經形成了一攬子的80個大型合作投資項目。

據大陸海關總署統計，今年前八個月，中俄貿易額年增1.9%，達到1,585億美元。其中，中國對俄出口719億美元，增長0.4%；中國自俄進口866億美元，增長3.2%。

人民幣 俄羅斯 普亭

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