快訊

發文表態？多位台灣藝人紛祝賀中共國慶 陸委會發聲了

南韓梨泰院害死159人 法院一審判決「輕判與無罪」

緩慢向北移動！氣象署估強颱山陀兒「明登陸」：南部慎防豪雨、致災性強風

國台辦拋景區免費招手 分析：試圖瞄準年輕世代

中央社／ 台北1日電

中國大陸國台辦釋出第一次辦理台胞證的台灣民眾赴陸遊覽景區免門票費用策略。學者認為，這是清楚瞄準年輕世代的統戰手段，後續可以觀察會否進一步擴大類似的小恩小惠。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）9月30日表示，大陸推出台灣民眾赴陸旅遊促銷活動，對於「首來族」、簽發次數為「01」的台胞證持有人，其於1年內赴景區遊覽可以免門票費用，首波有1256個景區適用該促銷活動。

中華亞太菁英交流協會成員王智盛今天對中央社剖析，中共對台統戰策略一部分是針對過往未有赴陸經驗的台灣民眾，期望可以透過「來走走」、「來看看」，看到對岸城市的發展與進步，進一步地有政治認同上的改變。

王智盛指出，延續這樣的想法，中共對台統戰策略一直在找可以吸引台灣民眾前往的「小恩小惠」，對於首來族祭出景區遊覽免門票費用手段，明顯是針對深受小紅書、抖音影響的年輕世代。年輕世代使用小紅書、抖音，看到的都是對岸旅遊、美食等「較軟性一面」。

王智盛表示，北京對台統戰手段逐漸連結線上與線下，試圖將網路吸引效應轉為實際行動；不過以目前兩岸氛圍來說，景區免門票費用策略吸引力恐有限，因為相較前往對岸的風險與不確定性，這實在不構成旅遊觀光誘因。

王智盛強調，這波政策後續發展有待觀察，中共對台統戰策略有疊加性、累積性，景區免門票費用策略或許吸引力有限，倘若後續演變成「第一次申辦台胞證免費」，這恐又有不一樣的效果，相關動態可再持續關注。

「我覺得現在是給我錢都不一定會想去耶」，29歲魏姓民眾說，看到「懲戒台獨」相關新聞後，感覺赴對岸很有危險性，不知道自己過往的所言、所寫是否會被盯上，出於風險考量，除非迫於工作需要，否則不會考慮前往對岸旅遊觀光。

37歲郭姓民眾則說，曾經前往上海旅遊，倘若景區門票可以省一筆開銷，尤其是經典的、有名的景區，「一定會有吸引力」；赴對岸旅遊意願不會受到政府發布「橙色」燈號（避免非必要旅行）影響，「感覺那是政治考量比較多」。

中共 台胞證

延伸閱讀

陸十一長假起跑 多地景區、博物館門票已售罄

國台辦招手台胞 推「首來族」免門票

美對台軍援 陸國台辦：美方是在助長鼓勵「台獨」

拉攏台灣「首來族」 國台辦：1年內遊景區免費

相關新聞

A股狂飆 分析指大陸市場變化或將決定全球方向

大陸十一長假前，北京當局推出政策組合拳刺激市場，大陸Ａ股過去一周堪稱紅火，外電稱大陸股市上漲也對紐約等海外市場中一些股票...

孟晚舟今日起再度任華為輪值董事長

華為官網30日晚間公告，根據公司輪值董事長制度，2024年10月1日至2025年3月31日期間，將由孟晚舟當值輪值董事長...

將突破2000億美元大關 俄駐中大使：俄中95%貿易已採本幣直接結算

俄羅斯駐華大使伊戈爾．莫爾古洛夫日前表示，俄中今年貿易額將突破兩國領導人設定的2,000億美元大關，且兩國有95%的相互...

難敵北上熱 港美容業生意比疫情前少4成 料今年倒閉400店

港人北上熱潮持續，休閒活動如按摩SPA、美容美甲等大受歡迎。美容業總會推算今年累計近400間美容院倒閉，認為北上消費對業...

港股成交破5千億新高 重上21000 收市創20個月紀錄

十一前夕，港股在9月最後一個交易日持續大漲，成交量突破5000億（港元，下同，約643億美元），再創歷史新高。恒指最多升...

「銀十」可期？陸百城二手房已連跌29個月

大陸官方政策推出前，大陸房市銷售、價格仍處於雙跌。大陸房產調研機構中指研究院報告顯示，9月百城二手房業主持續以價換量，平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。