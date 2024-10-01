國台辦拋景區免費招手 分析：試圖瞄準年輕世代

中國大陸國台辦釋出第一次辦理台胞證的台灣民眾赴陸遊覽景區免門票費用策略。學者認為，這是清楚瞄準年輕世代的統戰手段，後續可以觀察會否進一步擴大類似的小恩小惠。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）9月30日表示，大陸推出台灣民眾赴陸旅遊促銷活動，對於「首來族」、簽發次數為「01」的台胞證持有人，其於1年內赴景區遊覽可以免門票費用，首波有1256個景區適用該促銷活動。

中華亞太菁英交流協會成員王智盛今天對中央社剖析，中共對台統戰策略一部分是針對過往未有赴陸經驗的台灣民眾，期望可以透過「來走走」、「來看看」，看到對岸城市的發展與進步，進一步地有政治認同上的改變。

王智盛指出，延續這樣的想法，中共對台統戰策略一直在找可以吸引台灣民眾前往的「小恩小惠」，對於首來族祭出景區遊覽免門票費用手段，明顯是針對深受小紅書、抖音影響的年輕世代。年輕世代使用小紅書、抖音，看到的都是對岸旅遊、美食等「較軟性一面」。

王智盛表示，北京對台統戰手段逐漸連結線上與線下，試圖將網路吸引效應轉為實際行動；不過以目前兩岸氛圍來說，景區免門票費用策略吸引力恐有限，因為相較前往對岸的風險與不確定性，這實在不構成旅遊觀光誘因。

王智盛強調，這波政策後續發展有待觀察，中共對台統戰策略有疊加性、累積性，景區免門票費用策略或許吸引力有限，倘若後續演變成「第一次申辦台胞證免費」，這恐又有不一樣的效果，相關動態可再持續關注。

「我覺得現在是給我錢都不一定會想去耶」，29歲魏姓民眾說，看到「懲戒台獨」相關新聞後，感覺赴對岸很有危險性，不知道自己過往的所言、所寫是否會被盯上，出於風險考量，除非迫於工作需要，否則不會考慮前往對岸旅遊觀光。

37歲郭姓民眾則說，曾經前往上海旅遊，倘若景區門票可以省一筆開銷，尤其是經典的、有名的景區，「一定會有吸引力」；赴對岸旅遊意願不會受到政府發布「橙色」燈號（避免非必要旅行）影響，「感覺那是政治考量比較多」。