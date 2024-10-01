A股狂飆 分析指大陸市場變化或將決定全球方向

大陸十一長假前，北京當局推出政策組合拳刺激市場，大陸Ａ股過去一周堪稱紅火，外電稱大陸股市上漲也對紐約等海外市場中一些股票構成提振。一些投資者表示，未來幾個月中國的情況可能是決定全球市場方向的關鍵。

滬指在節前最後一個交易日飆升8%，創下2008年以來的最大單日漲幅，一舉站上3,300點。該指數在第3季最後一個月累計上漲17%，創下2015年中國股市泡沫以來的最大月漲幅。

華爾街日報報導，瑞銀全球財富管理（UBS）美洲首席投資官Solita Marcelli稱，政策轉變可能成為改變中國風險資產走勢的一個因素。由於利率已經下降，美國股指接近歷史高位，一些人認為中國的反彈可能會推動下一輪上漲。

儘管大陸官方於上周末馬不停蹄推出包括下調存量房貸、一線城市放寬房屋限購等刺激政策，不過，許多人仍然擔心，這些刺激措施不足以緩解這個世界第二大經濟體的壓力。中國大陸是全球製造業中心，也是全球最大的大宗商品消費國，中國的問題往往會影響到其他地方。

在貨幣政策陸續推出後，市場期待大陸財政政策隨之登場，彭博報導，貝萊德增持中國股票，因預計北京可能推出重大財政刺激措施，或將推動投資者入場。

然而，相較於大陸股市，美股貌似更聚焦美聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）演說，演說前，美股30日早盤主要指數走跌，道瓊工業指數一度大跌逾200點，但鮑爾暗示不急於進一步降息後，華爾街股市在尾盤拉出一波反彈，主要指數多收漲，其中道瓊和標普指數都創收盤新高紀錄。

值得注意的是，在這波資金狂潮下，提示風險的聲音微乎其微，也有觀點擔憂會重演A股2015年牛市突轉熊市。大陸網紅經濟學家、英大證券研究所原所長李大霄就逆勢呼籲：「行情越火爆，越要注意風險的控制，要餘錢投資、理性投資、價值投資。不要上槓桿，千萬不要上槓桿，要吸取2015年的教訓。」

回顧2015年往事，當年狂潮是人行降息背景，股民高槓桿入市，利用新型網路貸款工具場外配資，隨後在證監會整頓「兩融」規模下轉為熊市。而這次人行刺激股市採新型工具「互換便利」，落地成效待後續觀察。