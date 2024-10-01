中美商務部長近日將通話 溝通加徵電動車關稅等議題

中美兩國商務部長將於近日舉行通話，內容包括各方普遍關注的電動車限制等議題。

央視旗下媒體公眾號《玉淵譚天》1日消息指出，中美兩國商務部長將於近日舉行通話，就中美經貿關係及雙方重點關注的經貿問題，包括各方普遍關注的電動汽車限制等深入交換意見。本次通話是兩國商務部門機制性對話溝通。

此前美國貿易代表辦公室表示，一些關稅將於9月27日生效。除了對中國電動汽車加徵100%的關稅以外，美國還將對中國太陽能電池加徵50%的關稅，對中國鋼鐵、鋁、電動汽車電池和關鍵礦物加徵25%的關稅。

此外，新關稅政策中，美國將中國半導體的進口關稅提高50%，此新稅率將於2025年1月開始生效。半導體項目新增太陽能電池板使用的多晶矽和矽晶圓兩個類別。

對於美國作法，商務部新聞發言人此前回應稱，中方已多次向美方就301關稅問題提出嚴正交涉。世貿組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則，美方不但不糾正，反而進一步提高對華加徵關稅，這是錯上加錯。

大陸商務部強調，美方301關稅措施是典型的單邊主義、保護主義做法，不僅嚴重破壞國際貿易秩序和全球產業鏈供應鏈安全穩定，也沒有解決自身的貿易逆差和產業競爭力問題，還推高了美國進口商品價格，成本最終由美國企業和消費者承擔。