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北京宣布放寬房市限購 一線城市力拚房地產回穩

中央社／ 台北1日電

北京市當局昨晚宣布調整房市政策，自今天起實施放寬限購並優化貸款條件，執行13年的購房需5年社保首次調整。至此，中國4個一線城市都已響應這一輪中央「促進房地產止跌回穩」的救市政策。

9月30日，北京市6部門聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，實施降低存量房貸利率、下調個人住房貸款最低自備款比例、加大住房公積金貸款支持力度、調減非京籍家庭購房社保或個稅繳納年限、調整通州區住房限購政策、取消普通住房和非普通住房標準等。

針對去年房貸新政實施前已購房者繳納中的房貸，「通知」指將引導商業銀行把存量房貸利率降至新發放貸款利率附近。居民家庭首購房最低自備款比例調整為不低於15%，購買第2間房的最低自備款比例不低於20%。

沒有北京戶籍的家庭，在五環內購房的資格從連續繳滿5年社保降為3年。

為了今年經濟成長目標能夠達陣，中國高層在9月最後一週頻推政策與意見。中共中央政治局9月26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，首次明確提出「促進房地產市場止跌回穩」。

中國人民銀行（中國央行）與中國金融監管總局9月29日晚間共同宣布4項金融政策，以支持中國房地產，包括「引導銀行降低存量房貸利率」、「統一房貸最低首付比例至15%」、「延長部分房地產金融政策文件的期限」、「優化保障性住房再貸款政策」。

上海、廣州、深圳等3座城市隨即發布新政響應，北京則在9月30日晚上調整政策。其中，廣州明確宣布全面取消限購，成為一線城市中首個完全退出限購政策的城市。

北京 房地產 自備款

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