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券商伯恩斯坦：7月華為大陸手機市場出貨量勝iPhone

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美證券商伯恩斯坦（Bernstein）稱，根據其取得的數據，華為7月大陸手機市場的出貨量（shipment）較蘋果iPhone高。（路透）
美證券商伯恩斯坦（Bernstein）稱，根據其取得的數據，華為7月大陸手機市場的出貨量（shipment）較蘋果iPhone高。（路透）

美證券商伯恩斯坦（Bernstein）稱，根據其取得的數據，華為7月大陸手機市場的出貨量（shipment）較蘋果iPhone高。

伯恩斯坦在近期一份報告表示，大陸智慧型手機總出貨量年增14%，其中華為以67%的增幅領先，佔總成長的一半。而iPhone出貨量據稱下降了9%，因蘋果提供有吸引力的折扣，導致5、6 月需求激增。此外，非華為Android智慧型手機也出現了11%的成長，顯示Android市場出現更廣泛的復甦。

不過，伯恩斯坦強調，華為出貨量年增率快速增長主要是因為低基數因素，且華為的出貨量連續幾個月持平。不過，iPhone出貨量的下降表明前幾個月的需求成長已經減弱。

伯恩斯坦表示，今年截至目前，大陸智慧型手機交付量成長了9%，其中華為成長了68%，蘋果下降7%，其他品牌則成長了3%。

另一方面，報告也指出，7月市場顯著的趨勢是持續轉往高階智慧型手機，特別在非華為與非蘋果領域。分析稱該趨勢可能由AI進步所推動。

伯恩斯 券商 折扣

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