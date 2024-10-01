陸股狂飆 爆11兆元天量…高盛：投資人怕錯失行情

大陸官方上周祭出多項刺激措施，陸股昨（30）日持續飆漲，滬深兩市都漲逾8%，其中，滬指站上3,300點關口，深成指站上萬點大關，滬深兩市成交量達人民幣2.59兆元（約新台幣11兆元），創下歷史新高。

高盛表示，投資人產生害怕錯失行情的心態，加上後續國際投資人將進一步湧入，陸股有望進一步攀升。

A股在大陸十一長假前夕牛氣沖天，昨天上證綜指大漲8%，收3,336點；深證成指大漲10.6%，收1萬529點。另外，創業板指、科創50、北證50指數均收漲逾15%，同步刷新歷史最好成績，近40檔行業ETF漲停。

A股創下多項紀錄

澎湃新聞引述Wind統計顯示，滬深兩市及北交所共5,330檔股票上漲，僅八檔股票下跌，平盤有十檔股票。累計滬深300指數已自9月低點升逾20%，一舉邁向技術性牛市。

港股也受帶動，香港恒生指數收漲2.43%，恒生科技指數漲6.7%，港股成交量港幣5,058億港元（約新台幣2兆元），再破紀錄。恒生指數自9月低點已上漲22%，同樣進入技術性牛市。

財聯社報導，券商開戶量近四天日內普遍呈四至六倍式增長。A股昨天收盤後近一個小時，券商線上開戶仍處排隊狀態。而券商業普遍宣布十一長假開戶不打烊，業內人士預測，相較於前幾天高峰，線上開戶有望將在長假間仍保持一定數量。券商同時全力喚醒股民融資及融券需求。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，政策意圖提高股票市場的財富效應，從而間接對經濟產生正面的循環作用。隨著寬鬆政策進一步落地，更多耐心資本、長期投資者會更多地入市。

而大陸機構更是持續唱多，包括光大證券、華龍證券都表示在政策積極推出、落地下，建議股民積極作多。

值得注意的是，在這波資金狂潮下，未有公司提示風險，也有觀點擔憂會重演A股2015年牛市突轉熊市。2015年的狂潮是人行降息下，股民高槓桿入市，利用新型網路貸款工具場外配資，隨後在證監會整頓兩融規模下轉為熊市。而這次人行刺激股市採新型工具「互換便利」，落地成效仍待後續觀察。