新能源汽車大會 聚焦合作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2024世界新能源汽車大會正在海南海口舉辦，多國與會嘉賓表示，開放合作仍是主旋律。大會指出，今年1月至8月，全球新能源汽車銷量突破1000萬輛，目前全球累計銷量已近5000萬輛。

中新社報導，中國工業和信息化部副部長辛國斌呼籲，各國應合力推動產業技術創新，共同構建互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。

重慶長安汽車股份有限公司董事長朱華榮認為，傳統跨國車企擁有規模大、盈利好、品牌強以及全球化的運營體系和管理體系的優勢，中國新能源汽車的發展則具有規模、成本、產業鏈、創新、政策等眾多要素的優勢，如兩者能夠有機結合，將帶來更好的發展前景。

本屆論壇設置了中國與德國、英國以及東盟的專題論壇，主題都指向合作。例如中英關注如何推動交通電氣化合作，中德討論智能網聯汽車前沿科技創新，中國與東盟則聚焦產業鏈合作。

英國能源安全和淨零部國際零碳排放汽車主任亞歷克斯（Alex Thurgate）表示，英國通過與中國的合作，在充電基礎設施、電池開發和技術標準監管等方面協調標準，這種合作將加速汽車產業向零碳排放的轉變，為貿易、投資和更綠色的供應鏈創造重大機遇。

大會發布的「2024世界新能源汽車大會共識」提到，協同發展是全球汽車產業的共同追求。與會各方呼籲全球政府與產、學、研各界，共同探索公平、透明、開放和非歧視的國際汽車貿易、投資與政策法規協同機制，加強科技創新、市場培育、生態建設等各方面的務實合作，推動構建「你中有我、我中有你」的全球汽車產業開放合作新格局。 　　

中國科學技術協會主席、世界新能源汽車大會主席萬鋼說，交流與合作，仍然是全球汽車產業的大勢。希望中外汽車企業，各個國家的主管部門深化務實合作，實現互利共贏。他說，最理想狀態不是為誰設計壁壘，而是加強投資和貿易的結合。

碳排放 英國 零碳

延伸閱讀

駐漢堡辦事處長投書德媒 籲聯大支持台參與國際

2024TCCF 匯聚創意內容：韓國 KOCCA 參展，CJ集團、華納兄弟探索集團設獎

聯合國大會將落幕 旅英台灣人上街挺台入聯

特斯拉上海出口整車 達100萬輛

相關新聞

陸股續飆 滬深兩市爆11.6兆元天量

大陸官方上周祭出多項刺激措施，陸股昨天持續飆漲，滬深兩市都漲逾八％，其中，滬指站上三三○○點關口，深成指站上萬點大關，滬...

廣州取消限購 陸房市空前寬鬆

大陸經濟重鎮上海、廣州和深圳等一線城市帶頭調整限購、住房信貸和稅費措施，尤其廣州全面取消限購，使大陸房市進入空前寬鬆期。...

75年增逾5千倍 上海貨物進出口大躍進

上海海關9月29日發布的統計數據顯示，上海市貨物進出口總值從1950年的1.19億美元發展到2023年的5990.33億...

新能源汽車大會 聚焦合作

2024世界新能源汽車大會正在海南海口舉辦，多國與會嘉賓表示，開放合作仍是主旋律。大會指出，今年1月至8月，全球新能源汽...

連5個月處於萎縮…陸9月製造業PMI 升至49.8

大陸國家統計局昨公布，大陸九月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回升至四九點八，比上月升○點七，優於市場預期的四九點四，但仍是...

陸刺激房市 鐵礦砂強彈…期貨價應聲飆漲

中國大陸一線城市包括廣州、上海、深圳29日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦砂價格30日應聲飆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。