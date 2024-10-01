新能源汽車大會 聚焦合作

2024世界新能源汽車大會正在海南海口舉辦，多國與會嘉賓表示，開放合作仍是主旋律。大會指出，今年1月至8月，全球新能源汽車銷量突破1000萬輛，目前全球累計銷量已近5000萬輛。

中新社報導，中國工業和信息化部副部長辛國斌呼籲，各國應合力推動產業技術創新，共同構建互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系。

重慶長安汽車股份有限公司董事長朱華榮認為，傳統跨國車企擁有規模大、盈利好、品牌強以及全球化的運營體系和管理體系的優勢，中國新能源汽車的發展則具有規模、成本、產業鏈、創新、政策等眾多要素的優勢，如兩者能夠有機結合，將帶來更好的發展前景。

本屆論壇設置了中國與德國、英國以及東盟的專題論壇，主題都指向合作。例如中英關注如何推動交通電氣化合作，中德討論智能網聯汽車前沿科技創新，中國與東盟則聚焦產業鏈合作。

英國能源安全和淨零部國際零碳排放汽車主任亞歷克斯（Alex Thurgate）表示，英國通過與中國的合作，在充電基礎設施、電池開發和技術標準監管等方面協調標準，這種合作將加速汽車產業向零碳排放的轉變，為貿易、投資和更綠色的供應鏈創造重大機遇。

大會發布的「2024世界新能源汽車大會共識」提到，協同發展是全球汽車產業的共同追求。與會各方呼籲全球政府與產、學、研各界，共同探索公平、透明、開放和非歧視的國際汽車貿易、投資與政策法規協同機制，加強科技創新、市場培育、生態建設等各方面的務實合作，推動構建「你中有我、我中有你」的全球汽車產業開放合作新格局。

中國科學技術協會主席、世界新能源汽車大會主席萬鋼說，交流與合作，仍然是全球汽車產業的大勢。希望中外汽車企業，各個國家的主管部門深化務實合作，實現互利共贏。他說，最理想狀態不是為誰設計壁壘，而是加強投資和貿易的結合。