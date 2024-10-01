75年增逾5千倍 上海貨物進出口大躍進

上海海關9月29日發布的統計數據顯示，上海市貨物進出口總值從1950年的1.19億美元發展到2023年的5990.33億美元。按照今年外貿持續增長的勢頭測算，上海市貨物進出口75年間增長超5000倍。

新華社報導，作為中國最大國際航空口岸，中國四分之一的出入境旅客和二分之一的國際航空物流從上海空港進出。今年前8個月，上海空港口岸跨境電商出口申報量3.36億票，總金額527.67億元人民幣，重量達29.9萬噸。意味著上海平均每天約有近140萬個跨境電商包裹空運出口。

目前，「中歐班列-上海號」開通的中歐線、中俄線、中亞線，已連接境外城市與站點超過80個，成為上海連接歐亞大陸的重要物流通道。今年前8個月，上海海關監管進出境「中歐班列-上海號」67列，裝載進出口貨物超7000標箱，總重約6萬噸，貨值達25億元。

中國船舶集團旗下三大船企滬東中華造船、江南造船和外高橋造船雲集上海，引領中國造船業蓬勃發展大潮。今年前8個月，上海市出口船舶貨值438.6億元，同比增長104.8%。

在中國最大的汽車出口碼頭上海外高橋港區海通碼頭，今年以來，平均每天都有2-3艘滾裝船，裝載著超3000輛汽車，去往全球100多個國家和地區。今年前8個月，上海海關所屬上海外高橋港區海關累計監管汽車出口92.6萬輛，同比增長26.8%，其中新能源汽車出口占比超三成。

上海是中國集成電路（積體電路）進出口最大口岸，多年來，進口和出口規模均約占全國三分之一。今年前8個月，上海口岸適用集成電路監管創新政策的76家集成電路企業進口貨值807.5億元，同比增長12.1%。