陸刺激房市 鐵礦砂強彈…期貨價應聲飆漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇林奇賢／綜合外電
中國大陸一線城市包括廣州、上海、深圳29日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦砂價格30日應聲飆漲約10%。 路透
中國大陸一線城市包括廣州、上海、深圳29日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦砂價格30日應聲飆漲約10%。 路透

中國大陸一線城市包括廣州、上海、深圳29日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦砂價格30日應聲飆漲約10%。

由於大陸經濟放緩，鐵礦砂一度是今年表現墊底的主要商品，但隨著北京當局上周一舉祭出一系列刺激措施，鐵礦砂行情也開始逆轉。

鐵礦砂價格繼上周大漲11%後，新加坡鐵礦砂期貨價格30日飆漲9.76%，達到每公噸112.05美元。大連商品交易所的鐵礦砂合約收盤躍漲10.7%，攀抵每公噸人民幣821.5元（117.14美元）。這兩個鐵礦砂指標上周均漲逾10%。大連商品交易所其他煉鋼原料也都漲到兩個月來最高，例如焦煤和焦炭都漲10.9%。

鐵礦砂價格走勢
鐵礦砂價格走勢

「我的鋼鐵網」研究員史蒂芬．余（音譯，Steven Yu）表示，「中國的刺激措施比預期更強，並且市場預期還會有更多的財政措施」，「鋼鐵市場正處於傳統的旺季，鋼筋庫存下降迅速」。

ANZ分析師則說：「努力降低待售餘屋的數量，將大幅縮短新營建活動出現的時間。」

廣州成為第一個取消所有購房限制的一線城市。上海和深圳宣布下調第一戶和第二戶最低頭期款成數，分別至15%和20%。中國人民銀行（大陸央行）也在周日宣布將允許轉貸，並表示將要求各銀行在10月31日前降低存量房貸利率，是支持大陸房市的全面措施之一，而陷入困境的大陸房市，是全球最重要的鋼鐵消費國之一。

北京當局上周二宣布新冠疫情爆發以來最大的刺激措施，並調降利率，藉此拉抬經濟擺脫通縮恐慌，重回政府所設的成長目標。

另外，倫敦銅和鋅期貨30日也站上約四個月高點，3個月銅期貨一度上漲0.6%，至每噸10,038美元，稍早曾觸及10,158美元，是6月7日以來最高水準，且月線表現創4月以來最佳。倫敦鋅價漲0.7%至3,110.5美元，稍早一度攀抵5月29日以來最高，報3,130美元。

國際金價第3季邁向八年來最大單季漲幅，近三個月漲逾14%。

鋼鐵 鐵礦砂價格

延伸閱讀

誇張過電影！旅客行李箱藏180餘萬美金闖關 廣州白雲機場被揭發

振房市…廣州全面撤限購 上海再現日光盤 明星也搶買豪宅

豐興：鋼筋型鋼開平盤 10月迎鋼鐵旺季

中國救房市新政 一線城市與國有銀行率先響應

相關新聞

陸刺激房市 鐵礦砂強彈…期貨價應聲飆漲

中國大陸一線城市包括廣州、上海、深圳29日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦砂價格30日應聲飆...

中鋼專家分析：陸十一長假後 鋼鐵行情向上

中國大陸祭出利多組合拳強勢挹注經濟能量，提升全球最大鐵礦消費國的需求前景，鐵礦石價格近期快速飆漲，中鋼專家昨（30）日指...

智慧經營／聖州董事長楊明舜 一條龍經營 產業領航者

從銷售業務到和兄弟一起創業，聖州董事長楊明舜勇敢地對應市場的變化，積極調整公司的腳步，除了一開始找到汽車踏墊作為主力產品...

發現薇趨勢／文不對題的祖克柏

Meta創辦人祖克柏從社群媒體Facebook發跡，打著尋找回憶的旗幟，背後實則靠廣告賺進大把鈔票。

商業興觀點／人工智慧 推動醫療變革

世界經濟論壇研究顯示，人工智慧（AI）將在2030年成為推動健康醫療產業變革的關鍵因素。醫院作為核心醫療服務提供者，正逐...

數位沛方／AI協作 助攻數位行銷

前幾天和外貿協會台中辦事處的同仁，一起前往雲林縣工業會和當地的業者交流，主題為在ESG及生成式AI的浪潮下，外銷為主的企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。