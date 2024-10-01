陸刺激房市 鐵礦砂強彈…期貨價應聲飆漲

中國大陸一線城市包括廣州、上海、深圳29日相繼放鬆房貸辦法，強化全球最大鋼鐵原料消費國的需求前景，鐵礦砂價格30日應聲飆漲約10%。

由於大陸經濟放緩，鐵礦砂一度是今年表現墊底的主要商品，但隨著北京當局上周一舉祭出一系列刺激措施，鐵礦砂行情也開始逆轉。

鐵礦砂價格繼上周大漲11%後，新加坡鐵礦砂期貨價格30日飆漲9.76%，達到每公噸112.05美元。大連商品交易所的鐵礦砂合約收盤躍漲10.7%，攀抵每公噸人民幣821.5元（117.14美元）。這兩個鐵礦砂指標上周均漲逾10%。大連商品交易所其他煉鋼原料也都漲到兩個月來最高，例如焦煤和焦炭都漲10.9%。

鐵礦砂價格走勢

「我的鋼鐵網」研究員史蒂芬．余（音譯，Steven Yu）表示，「中國的刺激措施比預期更強，並且市場預期還會有更多的財政措施」，「鋼鐵市場正處於傳統的旺季，鋼筋庫存下降迅速」。

ANZ分析師則說：「努力降低待售餘屋的數量，將大幅縮短新營建活動出現的時間。」

廣州成為第一個取消所有購房限制的一線城市。上海和深圳宣布下調第一戶和第二戶最低頭期款成數，分別至15%和20%。中國人民銀行（大陸央行）也在周日宣布將允許轉貸，並表示將要求各銀行在10月31日前降低存量房貸利率，是支持大陸房市的全面措施之一，而陷入困境的大陸房市，是全球最重要的鋼鐵消費國之一。

北京當局上周二宣布新冠疫情爆發以來最大的刺激措施，並調降利率，藉此拉抬經濟擺脫通縮恐慌，重回政府所設的成長目標。

另外，倫敦銅和鋅期貨30日也站上約四個月高點，3個月銅期貨一度上漲0.6%，至每噸10,038美元，稍早曾觸及10,158美元，是6月7日以來最高水準，且月線表現創4月以來最佳。倫敦鋅價漲0.7%至3,110.5美元，稍早一度攀抵5月29日以來最高，報3,130美元。

國際金價第3季邁向八年來最大單季漲幅，近三個月漲逾14%。