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連5個月處於萎縮…陸9月製造業PMI 升至49.8

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸國家統計局昨公布，大陸九月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）回升至四九點八，比上月升○點七，優於市場預期的四九點四，但仍是連續五個月處於收縮區間。

而大陸九月非製造業商務活動指數為五十，比上月降○點三；綜合ＰＭＩ產出指數為五十點四，比上月升○點三。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，大陸經濟景氣水準總體有所回升。

據發布，大陸九月製造業生產活動加快，ＰＭＩ升至四九點八，景氣度有所改善。其中，生產指數為五一點二，比上月升一點四，升至榮枯線以上。新訂單指數為四九點九，較上月上升一。

從行業看，醫藥、汽車、電氣機械器材、電腦通訊電子設備等行業生產指數和新訂單指數，均位於擴張區間，產需較快釋放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數，則連續兩個月低於臨界點，產需有所放緩。

高技術製造業和裝備製造業ＰＭＩ分別為五三和五二，比上月升一點三和○點八，繼續保持擴張；消費品行業ＰＭＩ為五一點一，比上月升一點一，景氣度明顯回升；高耗能行業ＰＭＩ則為四六點六，比上月升○點二。

九月非製造業商務活動指數為五十，比上月下降○點三，位於臨界點。其中，服務業商務活動指數為四九點九，比上月下降○點三，略低於臨界點，服務業業務總量與上月基本持平。

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