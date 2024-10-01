廣州取消限購 陸房市空前寬鬆

大陸經濟重鎮上海、廣州和深圳等一線城市帶頭調整限購、住房信貸和稅費措施，尤其廣州全面取消限購，使大陸房市進入空前寬鬆期。專家認為，優化政策將釋放市場需求，十月房市交易量可望止跌回穩，甚在第四季走出「翹尾行情」（價格上漲）。

繼人行上周宣布降準、降息等措施，中共政治局日前召開會議，大篇幅強調對房市的部署，坦言當前經濟運行出現「新情況和問題」，要求努力完成全年經濟社會發展目標，包括促進房地產市場止跌回穩。

政策明確下，九月廿九日晚間起，人行和金融監管總局密集發布多項維穩房市政策，包括引導銀行降低存量房貸利率、統一房貸最低頭期款比率至十五％、延長部分房地產金融政策文件期限、優化保障性住房再貸款政策等。

上述政策發布後，不只工商銀行等大陸六大行跟進，上海、廣州、深圳三大一線城市帶頭鬆綁，連夜發布新措施，被大陸業內稱為房市的「不眠之夜」。

上海首先宣布對限購、房屋信貸、稅費等政策進行調整，接著廣州明確全面取消限購，成為大陸一線城市中，首個徹底退出限購的城市。深圳也公告優化分區住房限購政策，將首購房最低頭期款比率調低至十五％等。此外，重慶昨晚也宣布個人房貸不再區分首間、第二間住房，最低頭期款比率也降至十五％。

中原地產市場分析師盧文曦說，政策優化將釋放較多市場需求，十月表現值得期待，第四季成交量也有望出現翹尾行情。