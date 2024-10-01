陸股續飆 滬深兩市爆11.6兆元天量

大陸官方上周祭出多項刺激措施，陸股昨天持續飆漲，滬深兩市都漲逾八％，其中，滬指站上三三○○點關口，深成指站上萬點大關，滬深兩市成交量達人民幣二兆五九三一億元（約台幣十一點六兆元），創下歷史新高。

中國人民銀行（大陸央行）上周一口氣宣布降準、降息和調降房貸利率及頭期款比率，陸股連日飆漲。

昨至收盤，滬指漲八點○六％，報三三三六點五；深成指漲十點六七％，報一○五二九點七六；創業板指漲十五點三六％，報二一七五點○九。深成指漲幅並創下一九九六年十二月十六日Ａ股實施漲跌幅限制以來的最大當日漲幅紀錄。

滬深兩市昨天的成交量達二兆五九三一億元（人民幣，下同），刷新二○一五年五月廿八日創下的二兆三五七六億元的歷史最高紀錄，成為單日成交量最多的一天，較前一交易日暴增一兆一四七一億元。

其中，滬市成交一兆一六七八億元，比上一交易日增加六八七二億元；深市成交一兆四二五三億元。

港股也在陸股帶動下大漲，香港恒生指數昨收漲二點四三％，港股成交量達港幣五○五八億元，創下港股交易量新高。恒生指數自九月低點已上漲廿二％。其中，中資券商股漲近廿％，是二○二○年以來最佳表現；房地產板塊漲近七％，從九月低點已上漲廿五％。

財聯社報導，陸股大漲下，大陸證券開戶量暴增約四至六倍，陸股昨收盤後近一小時，券商線上開戶仍處於排隊狀態。據報多家券商宣稱「十一」長假期間開戶不打烊，業界預估，線上開戶有望在長假期間仍保持一定數量，這也顯示大陸當前「全民瘋股市」熱烈程度。

不過，針對這波陸股狂飆，市場上看法分歧。瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，官方政策意圖提高股票市場財富效應，從而間接對經濟產生正面循環作用。隨著寬鬆政策落地，更多耐心資本、長期投資者會逐漸入市。

然而，外資卻顯得謹慎，中金報告綜合數據並結合客戶交流情況指出，長線外資尚未大幅流入，Ａ股和港股仍有外資流出，長線外資更多是減少低配程度（適度加碼）以防大幅跑輸，而非大舉加倉。另有觀點擔憂，可能重演Ａ股二○一五年牛市突轉熊市的景況。