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北京跟上 大陸四大一線城市均鬆綁房市

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸四大一線城市均宣布鬆綁房市。圖為購屋者在北京一售樓處了解建案訊息。 （中新社）
大陸四大一線城市均宣布鬆綁房市。圖為購屋者在北京一售樓處了解建案訊息。 （中新社）

在中共政治局會議定調要房市「止跌回穩」下，近兩日北京、上海、廣州、深圳四大一線城市，相繼宣布鬆綁房市。據北京市住建委30日晚間宣布，將自10月1日起，進一步優化調整房地產相關政策，包括個人首間房貸最低頭期款比率調整為不低於15%，放寬居民限購等。

30日深夜，據新京報報導，北京市住建委、財政局等部門，發布進一步優化調整本市房地產相關政策的通知，共八條，自10月1日起實施。

內容包括，落實官方關於降低存量房貸利率政策，引導商業銀行穩妥有序將存量房貸利率降至新發放貸款利率附近，以及居民家庭購買首間房，個人房貸最低頭期款比率調整為不低於15%，第二間為不低於20%。

另，鬆綁非北京戶籍居民，和北京戶籍居民家庭及人才的購屋限制，例如下調需繳納社保和所得稅的年限，以及上調申請公積金個人住房貸款的可貸款額度，與調整住房標準，強調要加速建構房地產發展新模式，加速推進城中村改造，發揮「白名單」作用滿足房地產企業合理的融資需求，持續防範化解房地產風險，穩定市場預期。

此前，大陸央行上周已宣布降息、降準等措施，中共中央政治局也召開會議，大篇幅強調對房市的布署，坦言當前經濟運行出現一些「新的情況和問題」，要求努力完成全年經濟社會發展目標，包括「促進房地產市場止跌回穩」。

接著，29日晚間起，大陸央行和國家金融監管總局密集發布四項維穩房市政策，包括引導銀行降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比例至15%、延長部分房地產金融政策文件的期限、優化保障性住房再貸款政策。

「四箭齊發」後，工商銀行等大陸六大銀行跟進，上海、廣州、深圳三大一線城市29日也陸續帶頭鬆綁，當晚被大陸業內稱為是房市的「不眠之夜」。

以上海為例，首先宣布對限購政策、房屋信貸政策、稅費政策等進行調整，接著，廣州明確全面取消限購，成為大陸一線城市中，首個徹底退出限購的城市，同時，深圳也公告優化分區住房限購政策、將首購房最低頭期款比例調低至15%等。

加上30日晚間也宣布調整房市政策的北京，大陸四大一線城市均響應中央號召，使大陸房市進入空前寬鬆期。

除一線城市，青海也宣布下修第二間房的頭期款比率，重慶宣布個人房貸不再區分首間、第二間住房，最低頭期款比率降至統一不低於15%。

綜合央視新聞和陸媒報導，在一系列政策下，大陸全國房貸利率和首付比例都下滑到歷史最低點，待批量調整完成，政策將惠及大陸5,000萬戶家庭、1.5億人口，每年可為房貸家庭節約支出人民幣1,500億元。同時，隨限購政策鬆綁，也將帶動房市活絡。

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