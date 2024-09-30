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奇瑞推遲歐洲生產計畫
受到歐盟對中國進口電動汽車徵收臨時關稅，有消息指出大陸車企奇瑞汽車已將其在歐洲生產電動汽車的目標推遲一年。而延期計畫引起西班牙SIGEN-USOC 工會工人的不滿，但奇瑞汽車稱由於工作量減少，他們只能雇傭兼職工人。該訊息目前未獲奇瑞官方證實。
彭博引述知情人士報導，奇瑞現在的目標是從2025年10月起在西班牙生產其旗艦車型Omoda 5 EV。奇瑞正評估關稅對其將部分組裝的汽車運往西班牙進行最終組裝計畫的影響。
奇瑞汽車延期計畫也影響到西班牙工人權益，因奇瑞Omoda 5純電車型將於第4季開始投產，工人曾被承諾10月1日起在巴塞羅那獲得600多個全職工作職務。
奇瑞汽車在4月宣布與Ebro建立合作夥伴關係。按照最初計畫，奇瑞Omoda 5投產後，該工廠將接著生產兩款Ebro SUV。
當前奇瑞純電動版、燃油版和混合動力版Omoda 5車型均已推遲投產，該工廠將於11月18日率先生產這兩款Ebro SUV。兩家公司表示，計劃到 2029年在西班牙生產15萬輛汽車，並重新雇用四年前因日產工廠關閉而裁員的1,250名工人。
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