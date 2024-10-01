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小鵬自研「圖靈晶片」 將上車

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
小鵬自研圖靈晶片 將上車 （新華社）
小鵬自研圖靈晶片 將上車 （新華社）

小鵬汽車董事長何小鵬在小鵬汽車上海研發中心全員會上表示，為成為一家全球性的AI汽車公司，上海研發中心要繼續發揮人才高地、全球化、AI技術方面的優勢，目前小鵬晶片團隊規模超200人，已入駐上海研發中心，研發的圖靈晶片「很快迎來上車」。

21世紀經濟報導，小鵬涉及研發的部門包括互聯網中心、數據智慧中心、自動駕駛中心等，主要研發重地在廣州。而上海涉及的研發部門包括部分互聯網中心、自動駕駛中心的員工以及晶片團隊。

何小鵬指出，智慧化競爭已經快速反覆運算，為了進入決賽圈，晶片是車企拓展自身硬實力的方向。除了將「靈魂」牢牢抓在自己手裡，長線來看，汽車晶片作為供應鏈的一環，掌握核心晶片技術也是降本增效的關鍵一步。

業內人士表示，小鵬選擇在上海加碼晶片投資，看中了上海新能源車企及一級供應商（Tier1）的聚集效應和科技人才的紮堆。

自特斯拉2019年首次推出自研自動駕駛晶片HW3開始，部分新能源車企的晶片投入正逐漸進入成果落地期。

蔚來是「蔚小理」三家中最早組建晶片團隊的新勢力品牌，晶片團隊組建於2020年下半年，目前團隊規模已經超過800人，負責人是華為海思出身，直接向蔚來硬體副總裁白劍匯報。

今年7月，蔚來汽車宣布智駕晶片神璣NX9031已完成流片。蔚來汽車董事長李斌日前在「2024蔚來創新科技日」上稱，神璣NX9031將在明年第1季度首次上車蔚來ET9。

而早期對造「芯」工程持謹慎態度的理想，起步稍晚。直到2022年，理想才成立四川理想智動科技，主要的經營範圍包括積體電路晶片設計及服務等。理想的晶片專案代號「舒馬赫」將於年內完成流片。

吉利則直接在2018年成立了一家專注於設計車載晶片公司「芯擎科技」，並於2021年12月發布首款智慧座艙晶片「龍鷹一號」。

比亞迪的晶片自研投資，從2021年開始，比亞迪開始密集投資晶片公司，並於去年開始自研智駕晶片。

上海 團隊

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