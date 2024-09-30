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京東方TV面板出貨 冠全球

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
洛圖科技發布8月全球液晶電視面板市場月度出貨情況顯示，大陸面板一哥京東方8月出貨量約500萬片，持續排名第一。 （京東方官網）
洛圖科技發布8月全球液晶電視面板市場月度出貨情況顯示，大陸面板一哥京東方8月出貨量約500萬片，持續排名第一。 （京東方官網）

洛圖科技發布8月全球液晶電視面板市場月度出貨情況顯示，大陸面板一哥京東方8月出貨量約500萬片，持續排名第一，年增率與月增率分別增長4.3%和4.4%。而大陸液晶面板廠在全球的出貨量市佔率為66%，較去年同期下降1.6個百分點，但較上期增加1個百分點。

洛圖科技數據指出，8月全球大尺寸液晶電視面板出貨量為1,950萬片，年增率微降0.8%，月增率上升4%。

從出貨量排名來看，華星光電、群創、惠科、友達、LG顯示、夏普與彩虹光電分別位居二至八名。其中台廠群創與友達位列第三與第五。此外，日韓系面板廠8月合併市佔率為12.1%，年增0.8個百分點，月下降0.8個百分點。

在43、75和86吋產品線上，京東方市場保持領先，在超大尺寸98和100吋產品上，出貨量進一步提升，合併已超過單月50K，且在當月100吋市場的佔有率達57.4%。另外，出貨量排名第二的華星光電出貨量約400萬片，年減4.4%，月增10.2%，其32、55和65吋產品的出貨量居全球第一。

受到終端需求不佳影響，近期面板價格走跌，韓媒Businesskorea此前引述業內人士消息稱，陸面板廠京東方、華星光電和彩虹光電等主要製造商已決定在10月前將平均產能利用率降至60-70%。

市佔率

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