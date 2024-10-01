滬廣深帶頭鬆綁大陸房市

上海、廣州、深圳三大一線城市帶頭調整限購、住房信貸和稅費措施，尤其廣州全面取消限購，使房市進入空前寬鬆期。專家認為，優化政策將釋放市場需求，讓10月房市交易量止跌回穩，甚在第4季走出「翹尾行情」。

繼上周大陸央行宣布降息、降準等措施，中共中央政治局日前召開會議，大篇幅強調對房市布署，坦言當前經濟運行有「新的情況和問題」，要求努力完成全年經濟社會發展目標，包括「促進房地產市場止跌回穩」

在此之下，29日晚間起，大陸央行和國家金融監管總局密集發布四項維穩房市政策，包括引導銀行降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比例至15%、延長部分房地產金融政策文件期限、優化保障性住房再貸款政策。

「四箭齊發」後，不只工商銀行等大陸六大銀行跟進，上海、廣州、深圳三大一線城市帶頭鬆綁，業內稱為是房市的「不眠之夜」。

以上海為例，首先宣布對限購政策、房屋信貸政策、稅費政策等進行調整，接著，廣州明確全面取消限購，成一線城市中，首個徹底退出限購的城市，同時，深圳也公告優化分區住房限購政策、將首購房最低頭期款比例調低至15%等。重慶也宣布個人房貸不再區分首間、第二間住房，最低頭期款比例降至統一不低於15%。

綜合央視新聞和陸媒報導，在一系列政策下，大陸全國房貸利率和首付比例都下滑到歷史最低點，待批量調整完成，政策將惠及大陸5,000萬戶家庭、1.5億人口。