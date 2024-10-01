大陸9月製造業PMI回升 顯示整體經濟水平向上

大陸公布9月官方製造業採購經理人指數（PMI）為49.8，較前一個月上升0.7，並已接近50的景氣榮枯線，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，大陸經濟景氣水平總體有所回升。

大陸國家統計局昨（30）日公布的最新數據，9月中國製造業生產活動加快，PMI升至49.8，景氣度改善。其中，生產指數為51.2，比上月上升1.4，升至臨界點以上，製造業生產活動加快。另外，新訂單指數為49.9，較上月上升1。

從行業看，醫藥、汽車、電氣機械器材、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，產需較快釋放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月低於臨界點，產需有所放緩。

大陸官方製造業PMI

各規模企業PMI均有回升。大型企業PMI為50.6，比上月上升0.2個，擴張步伐有所加快；中、小型企業PMI分別為49.2和48.5，比上月上升0.5和2.1，景氣水平均有改善。

從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為53和52，比上月上升1.3和0.8，繼續保持良好發展態勢；消費品行業PMI為51.1，比上月上升1.1，景氣度明顯回升；高耗能行業PMI為46.6，比上月上升0.2。

9月非製造業商務活動指數為50，則比上月下降0.3，位於臨界點。其中，服務業商務活動指數為49.9，比上月下降0.3，略低於臨界點，服務業業務總量與上月基本持平。

從行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55以上較高景氣區間，業務總量保持較快增長。

但由於暑期出行旺季結束，以及部分地區受颱風等極端天氣影響，鐵路運輸、水上運輸、文化體育娛樂等行業商務活動指數回落幅度較大，均降至收縮區間。

從市場預期看，業務活動預期指數為54.6，持續處於景氣區間，其中郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數均位於60以上高位景氣區間，相關企業對近期行業發展更為樂觀。

另外，建築業商務活動指數為50.7，比上月上升0.1，繼續保持擴張。從市場預期看，業務活動預期指數為53.1，仍位於擴張區間。其中，土木工程建築業、建築安裝裝飾業業務活動預期指數均位於55以上較高景氣區間，顯示企業對行業發展信心較強。