中國再祭房市振興措施滬港股飆 日圓升亞股跌多漲少

中國當局再祭振興經濟措施，香港和上海股市今天收盤應聲大漲。東京股市則受日圓匯價勁揚拖累，由於石破茂當選自民黨總裁，使得日本調升利率機會增加。其餘亞洲股市跌多漲少。

法新社報導，過去1週來，北京宣布一系列提振中國經濟的政策，包括調降中期貸款利率和銀行存款準備金比率，以及放寬購屋規定，引發投資人持續重返先前遭狠狠拋售的滬港股。

中國中央銀行中國人民銀行昨晚再宣布4項支持房市措施，包括引導銀行降低房貸利率及調降房貸最低首付款比例。隨後上海、深圳跟進宣布放寬限購和優化房貸等政策，廣州更全面取消限購。6間中國大型銀行也同步宣布調整存量房貸利率。

上海股市今天收盤大漲8.1%，創下2008年以來單日最佳表現；香港股市也勁揚2.4%。港股中以地產和科技類股最旺，開發商佳兆業、融創中國和雅居樂分別暴漲逾80%、逾55%和19%，電子商務巨擘京東和阿里巴巴也各漲逾11%和近8%。

另一方面，可望成為日本新首相的石破茂曾表示，「企業稅還有調升空間」，觀察人士也認為，石破茂執政下，日本央行很可能維持緊縮貨幣政策。日圓兌美元匯價已應聲由石破茂當選黨魁前的146.50日圓飆上141.65日圓。

東京股市今天收盤重挫4.8%，以出口商股價受災最慘重，索尼（Sony）、豐田汽車（Toyota）和東京威力科創（Tokyo Electron）依序大跌近3%、7.6%和近8%。

其餘亞洲股市中，雪梨、新加坡和曼谷股市收高，但首爾、台北、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市則收低。