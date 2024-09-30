快訊

不斷更新／高雄、台南明停班課！北北基桃也宣布 全台1日颱風假一次看

中颱山陀兒接近…北市傍晚天空現奇景 夕陽伴雲層透出詭異紫光

山陀兒挾風雨…台9線台東太麻里「巨石」從天降 男駕駛撞上困車內

聽新聞
0:00 / 0:00

中國再祭房市振興措施滬港股飆 日圓升亞股跌多漲少

中央社／ 香港30日綜合外電報導
大陸房市示意圖。 （新華社）
大陸房市示意圖。 （新華社）

中國當局再祭振興經濟措施，香港和上海股市今天收盤應聲大漲。東京股市則受日圓匯價勁揚拖累，由於石破茂當選自民黨總裁，使得日本調升利率機會增加。其餘亞洲股市跌多漲少。

法新社報導，過去1週來，北京宣布一系列提振中國經濟的政策，包括調降中期貸款利率和銀行存款準備金比率，以及放寬購屋規定，引發投資人持續重返先前遭狠狠拋售的滬港股。

中國中央銀行中國人民銀行昨晚再宣布4項支持房市措施，包括引導銀行降低房貸利率及調降房貸最低首付款比例。隨後上海、深圳跟進宣布放寬限購和優化房貸等政策，廣州更全面取消限購。6間中國大型銀行也同步宣布調整存量房貸利率。

上海股市今天收盤大漲8.1%，創下2008年以來單日最佳表現；香港股市也勁揚2.4%。港股中以地產和科技類股最旺，開發商佳兆業、融創中國和雅居樂分別暴漲逾80%、逾55%和19%，電子商務巨擘京東和阿里巴巴也各漲逾11%和近8%。

另一方面，可望成為日本新首相的石破茂曾表示，「企業稅還有調升空間」，觀察人士也認為，石破茂執政下，日本央行很可能維持緊縮貨幣政策。日圓兌美元匯價已應聲由石破茂當選黨魁前的146.50日圓飆上141.65日圓。

東京股市今天收盤重挫4.8%，以出口商股價受災最慘重，索尼（Sony）、豐田汽車（Toyota）和東京威力科創（Tokyo Electron）依序大跌近3%、7.6%和近8%。

其餘亞洲股市中，雪梨、新加坡和曼谷股市收高，但首爾、台北、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市則收低。

上海 日本央行 石破茂

延伸閱讀

石破茂提日中元首溝通重要性 中國：持開放態度

石破茂走向建設性戰略清晰 學者：日本將更重視台海

石破茂將任新首相 日經收盤重挫近5%

日本自民黨新人事出爐 內閣成員大致底定

相關新聞

國台辦發布對台旅遊優惠 「首來族」赴千餘景區免門票

大陸明起展開為期七日的「十一」長假，國台辦30日罕見在假期前，特意發布大陸景區針對台胞推出的旅遊促銷活動，尤其是針對「首...

陸財政部籲普華永道汲取教訓 加大整頓力度

大陸財政部及中國證監會早前公布對普華永道就恒大地產審計的處罰，合共罰款人民幣4.41億元，並暫停經營業務六個月。財政部副...

路透：字節跳動擬用華為晶片 研發新AI大型語言模型

路透社引述3名知情人士說法報導，受到美國制裁影響，短影音平台TikTok的中國母公司「字節跳動」計劃採用華為晶片進行訓練...

中國再祭房市振興措施滬港股飆 日圓升亞股跌多漲少

中國當局再祭振興經濟措施，香港和上海股市今天收盤應聲大漲。東京股市則受日圓匯價勁揚拖累，由於石破茂當選自民黨總裁，使得日...

多年熊市令「明星」基金經理風光不再 ETF等被動投資成陸股新風向

連續下跌三年多的股市讓中國大陸「明星」基金經理的光環失色。疲弱市況下，以交易型開放式指數基金(ETF)為代表的被動型基金日益受到投資者的青睞，給公募基金行業吹響了轉型的號角。

加快收購成屋去庫存 中國央行再貸款比例增至100%

中國人民銀行（央行）29日晚公布，為支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房用作保障性住房，對於金融機構發放符合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。