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中國文旅部：期待大陸居民早日赴台灣旅遊

中央社／ 台北30日電

近期中國大陸相繼開放福建居民赴馬祖金門旅遊，但尚未開放陸客赴台灣本島旅遊。大陸文旅部副部長張政今天說，希望大陸居民能早日赴台灣本島旅遊。但他同時聲稱，希望「台灣當局從台灣民眾福祉出發」，確保兩岸旅遊交流順利進行。

澎湃新聞報導，中國大陸國務院新聞辦公室今天下午舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，由文旅部官員出席。有台媒提問，按照文旅部過去說法，要等到平潭到台灣的海上客運直航恢復後，才會開放福建居民赴台灣本島團體旅遊，因此詢問此事的推動進度。

張政在回答時說，據了解，現在已有一些大陸居民前往馬祖和金門旅遊，可關注中國大陸「十一」假期期間，預計會出現一波赴馬祖、金門的旅遊高峰。

張政表示，希望大陸居民能夠早日赴台灣本島旅遊。但他不忘聲稱，也「希望台灣當局真正從兩岸民眾福祉出發」，確保兩岸旅遊交流順利進行。

在此之前，福建已在8月22日、9月27日相繼發布公告，恢復辦理福建居民赴馬祖和金門旅遊簽注申請，陸客可搭乘「小三通」航線往返。

福建 金門 馬祖

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