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國台辦發布對台旅遊優惠 「首來族」赴千餘景區免門票

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
北京天壇公園是大陸國家5A級旅遊景區，連假期間吸引大量遊客。記者陳政錄／攝影
北京天壇公園是大陸國家5A級旅遊景區，連假期間吸引大量遊客。記者陳政錄／攝影

大陸明起展開為期七日的「十一」長假，國台辦30日罕見在假期前，特意發布大陸景區針對台胞推出的旅遊促銷活動，尤其是針對「首來族」。據指出，大陸首批已有1,256個景區，對持首次辦理台胞證的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

大陸國台辦30日下午發布發言人陳斌華，就「十一」假期針對台灣同胞到大陸旅遊有哪些促銷活動的「答記者問」。

陳斌華說，隨著 2024年「十一」假期臨近，大陸旅遊市場將迎來熱潮。據統計，大陸首批已有1,256個景區推出台胞來大陸旅遊促銷活動，對持首次辦理台胞證（簽發次數為01）的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

他舉例，據了解，北京的天壇公園、頤和園，浙江的西溪國家濕地公園、千島湖景區，湖南的張家界、南嶽衡山景區，海南的南山、蜈支洲島旅遊區，貴州的黃果樹風景名勝區、西江千戶苗寨，西藏的布達拉官、大昭寺等54個大陸5A級景區。

另，北京的中山公園、國家植物園，浙江的龍門古鎮、大明山風景區，湖南的長沙天心閣、世界之窗，海南的中國雷瓊海口火山群世界地質公園、熱帶野生動植物園，貴州的泉湖公園、花溪濕地公園，西藏的羅布林卡、哲蚌寺等432個大陸4A級景區，也對台灣「首來族」採取優惠措施。

陳斌華說，台灣「首來族」來大陸旅遊，可透過景區網站、入口標識和相關旅行社等，及時瞭解景區對台胞減免門票費用措施。

他並指，首批推出促銷活動的景區目錄（5A、4A級），將在大陸國台辦剛推出的官方微信公眾號「國務院台辦」公布。

陳斌華表示，我們熱誠歡迎廣大台灣同胞在金秋時節來大陸旅遊觀光，飽覽大美河山，探尋燦爛中華文化，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步。相信大家一定會大開眼界，不虛此行。

國台辦 濕地公園 陳斌華

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