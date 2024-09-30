陸財政部籲普華永道汲取教訓 加大整頓力度

大陸財政部及中國證監會早前公布對普華永道就恒大地產審計的處罰，合共罰款人民幣4.41億元，並暫停經營業務六個月。財政部副部長郭婷婷於本月19日應約在財政部會見普華永道全球主席康慕德（Mohamed Kand）時表示，希望普華永道提高認識、汲取教訓，採取有效措施加大整改力度。

據大陸財政部官網，康慕德對普華永道中天恒大地產項目審計違法行為深感痛心，表示支持普華永道中天堅決服從、完全遵守大陸財政部作出的行政處罰決定。普華永道全球將會同普華永道中天制定全面整改計劃，堅決改正不足之處，切實提高審計質量。

郭婷婷對普華永道尊重監管、接受處罰的態度表示肯定，希望普華永道提高認識、汲取教訓，嚴格遵守中國法律法規，採取有效措施加大整改力度，堅持誠信為本、質量為上，不斷提升執業水平。

她強調，財政部堅持依法行政，對包括「四大」在內的所有在中國執業的會計師事務所一視同仁、平等對待。財政部將持續強化財會監督，加大會計師事務所執業質量監督檢查力度，對違法違規行為依法處理處罰，維護財務審計秩序，促進註冊會計師行業健康發展。

郭婷婷表示，中國將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，希望普華永道繼續在中國改革開放和高質量發展中發揮積極作用。

普華永道會計師事務所（PwC）涉及地產龍頭恆大集團財務造假案，遭大陸官方處以罰款人民幣4.41億元（約合新台幣19.8億元），並停業半年。 據港媒報導，近期傳出普華永道將繼續面臨來自香港監管部門的調查。