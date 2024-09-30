港股成交達2兆 創單日成交最高紀錄

在北京的金融措施和放寬購房限制政策的刺激下，香港股市最近一週不斷攀升，今天成交金額更高達港幣5058億元（約合新台幣2兆646億元），創下歷來單日成交最高紀錄。

下午收盤，恆生指數大漲501點或2.43%，收報21133點，衝破21000點阻力點。

北京官方24日公布實施多項挽救房市和股市的金融措施後，港股在過去一週不斷攀升，每日成交金額大都超過2000億元，遠高於此前的1000億元左右；港股27日已曾創下4457億元的歷來單日最高紀錄，但在第二個交易日即被打破。

此外，恆指在一週之內已上升超過4000點，動力十足。

在上漲類股中，中國大陸的地產股、券商股、醫療股和餐飲股普遍表現凌勵，其中房地產公司融創中國收盤上升55%、世茂集團上升23.33%；券商公司中信證券上升21.16%、中金公司上升11%；餐飲股海倫司上升31.83%、九毛九上升29.24%。

雖然港股表現強勁，但有分析師指出，港股已經嚴重超買，反映買賣動力的相對強弱指數已升至90%以上，處於極高水平。此外，明天起是中國大陸「十一國慶」長假，大陸資金將停止流入，不排除會導致港股出現調整，投資者宜謹慎。